José Jerí acude Acho para reunirse con transportistas y le reclaman: "No hable mucho y actúe"
Un chófer increpó al presidente José Jerí por la falta de acción de la policía. La respuesta del mandatario ante el paro de transportistas fue que los "esperaría" en Palacio de Gobierno para dialogar.
- Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela
- Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a Betssy Chávez
El presidente José Jerí acudió esta mañana al puente Acho, en el Rímac, donde un grupo de transportistas acatan un nuevo paro ante los nuevos asesinatos y ataques extorsivos a miembros de su gremio. El mandatario acudió acompañado del primer ministro Ernesto Álvarez y el titular de Transportes Aldo Prieto. En el lugar fue recibido por dirigentes de este sector; sin embargo, otros choferes le reclamaron por las continuas muertes.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"No nos están escuchando, solo escuchan a los empresarios, pero a los que estan matando somos nosotros. Nosotros tenemos propuestas para de alguna u otra manera coadyuvar para que no nos maten. El tema es que la Policía no está haciendo su trabajo, la DIRINCRI están corruptas y deben ser removidas", indicó uno de los transportistas.
TE RECOMENDAMOS
CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Ni bien concluyó otro de sus compañeros alzó su reclamo ante la inacción del Gobierno, que pese al estado de emergencia y mensajes en redes sociales donde aducen que combaten a la inseguridad, los asesinatos y ataques a transportistas siguen en aumento. "Señor presidente, no hable mucho. Actúe", sostuvo. La respuesta del mandatario fue que lo "esperan" en Palacio y se retiró del lugar.