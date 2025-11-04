El presidente José Jerí acudió esta mañana al puente Acho, en el Rímac, donde un grupo de transportistas acatan un nuevo paro ante los nuevos asesinatos y ataques extorsivos a miembros de su gremio. El mandatario acudió acompañado del primer ministro Ernesto Álvarez y el titular de Transportes Aldo Prieto. En el lugar fue recibido por dirigentes de este sector; sin embargo, otros choferes le reclamaron por las continuas muertes.

"No nos están escuchando, solo escuchan a los empresarios, pero a los que estan matando somos nosotros. Nosotros tenemos propuestas para de alguna u otra manera coadyuvar para que no nos maten. El tema es que la Policía no está haciendo su trabajo, la DIRINCRI están corruptas y deben ser removidas", indicó uno de los transportistas.

Ni bien concluyó otro de sus compañeros alzó su reclamo ante la inacción del Gobierno, que pese al estado de emergencia y mensajes en redes sociales donde aducen que combaten a la inseguridad, los asesinatos y ataques a transportistas siguen en aumento. "Señor presidente, no hable mucho. Actúe", sostuvo. La respuesta del mandatario fue que lo "esperan" en Palacio y se retiró del lugar.