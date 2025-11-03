Avanza País: César Combina califica de "antidemocrático" a Phillip Butters luego de que su plancha presidencial sea retirada

Dentro de Avanza País existen disputas internas. El partido del tren ha registrado como única plancha presidencial la lista encabezada por Phillip Butters. Hasta hace pocos días, esto no era así. El excongresista César Combina también había anunciado su precandidatura. Sin embargo, un reciente comunicado firmado por Armando Barrantes, secretario nacional de organización de Avanza País, señala que la lista de Combina no ha sido considerada. Además, el partido ha iniciado el proceso de expulsión del exparlamentario. Todo esto ha llevado a que Combina califique la medida como parte de un ataque coordinado de Butters en su contra.

Según el documento presentado, Combina viene siendo expulsado de Avanza País —entre otras razones— por “acciones infraternas” y por “confundir a la opinión pública”. No obstante, el principal motivo que justificaría su salida, detalla el comunicado, serían presuntas influencias externas a la interna partidaria: “Se ha tomado conocimiento de que su proceder estaría siendo promovido por personas de dudosa reputación vinculadas a otros partidos políticos (...)”, se lee en el texto.

Documento donde se oficializará que la candidatura de Phillip Butters sería la única de Avanza País | Fuente: difusión.

Combina ha respondido señalando un nombre en específico: Phillip Butters. El excongresista de Alianza para el Progreso (APP) consideró que el comunicador busca apartarlo para no tener competencia al momento de definir al representante de Avanza País en los próximos comicios.

“(...) Expulsarme del partido por el simple hecho de querer competir contra él representa una de las expresiones más bajas de la política actual. No abandonaré Avanza País y seguiré luchando, dentro y fuera del partido, por la democracia que nuestro país necesita”, declaró.

César Combina rechaza el documento que excluye su candidatura

En diálogo con La República, Combina señaló que no reconoce lo dispuesto en el documento firmado por Armando Barrantes y advirtió que esta acción podría tener consecuencias directas para el partido del tren.

“Hasta hoy no existe ningún pronunciamiento oficial del Tribunal Nacional Electoral de Avanza País. Un documento apócrifo, supuestamente firmado por el secretario de organización, no puede ser considerado como una admisión o rechazo de la precandidatura, mucho menos como una inscripción ante los entes electorales. Espero que los vicios generados por esta situación no afecten la inscripción del partido, algo que advertí hace semanas y lamentablemente no se me escuchó”, apuntó.

Asimismo, Combina aseguró que continuará impulsando su precandidatura. “Entiendo que hay presiones desde la otra fórmula para ser candidatos únicos y bloquear mi lista. No vamos a permitir eso y seguiremos luchando, interna y externamente, por nuestro derecho de participación. (...) A Butters le digo que acepte competir, que exija la inscripción de nuestra lista ante el Tribunal Nacional Electoral y que juegue limpio. Sin competencia, no habrá candidato que logre hacer ganar al partido. No necesitamos una candidatura testimonial, necesitamos pasar la valla y obtener representación parlamentaria”, afirmó.

Presidente de Avanza País sobre César Combina: "Espero que sea expulsado"

Quien también charló con La República fue Aldo Borrero, presidente de Avanza País. Borrero señaló que la postura adoptada por César Combina no ha sido de su agrado. El dirigente partidario precisó que no le corresponde decidir si Combina continuará o no dentro de la militancia de la organización política; sin embargo, consideró que su salida sería lo más saludable.

“En el partido creemos que él ha llegado a acuerdos con otras organizaciones políticas para realizar esos ataques irracionales contra Avanza País. Se ha dedicado a insultar a toda la dirigencia del partido. Espero que sea expulsado, aunque esa decisión corresponde al comité disciplinario”, indicó a este medio.