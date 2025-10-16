Juan Carlos Liendo de Avanza País: “Vivimos el periodo de violencia más grande de nuestra historia”

Durante el Aula Magna PUCP 2025 “Crimen y economía ilegal en el Perú: retos urgentes para las elecciones 2026”, el representante del partido Avanza País, Juan Carlos Liendo, presentó la propuesta de su agrupación frente al crimen organizado y la inseguridad, a la que definió como “el periodo de violencia criminal y delincuencial más grande de nuestra historia”.

Liendo explicó que Avanza País aborda el crimen internacional organizado desde tres dimensiones de aproximación: un enfoque de encuadramiento, un enfoque estratégico de empleo de medios y un enfoque de acción. Según detalló, estos son “complementarios, concorrentes y aplazadas”, aunque precisó que no quería ser demasiado técnico.

Desde su perspectiva, el partido considera la seguridad “como un proceso político” enmarcado en lo que llamó “el proyecto de República Liberal Burguesa, un Estado Democrático de Derecho instaurado en 1821”. En esa línea, señaló que el país enfrenta actualmente “un Estado derecho modalizado, fragmentado, con instituciones ineficientes, incompetentes y corruptas”.

“En ese escenario interno se presenta el escenario de inseguridad”, advirtió. Además, agregó que en la dimensión externa “vemos un cambio de los tiempos, un cambio del orden social, que agota el orden liberal, internacional y democrático en las formas que estamos viendo. El mundo occidental está en crisis y en guerra”, afirmó.

Según Liendo, en ese contexto global se ha producido “una dinámica en todas las Américas, desde Alaska hasta el Piedra del Fuego, de un fenómeno de crimen transnacional organizado, con bandas transfronterizas, que requieren por objetivo el control de economías legales, en un escenario de guerra global”.

El representante de Avanza País sostuvo que este panorama agota todas las propuestas ideológicas que han definido el mundo en el siglo XX y el inicio del siglo XXI, y consideró que “ninguna propuesta ideológica garantiza una aproximación seria al problema”.

“Eso es un desafío, no solamente académico, sino en el sentido común”, puntualizó.

Liendo advirtió que la expansión del crimen organizado tiene proyecciones políticas y económicas: “Para la captura de esas economías ilegales, tienen que tener una proyección sobre el poder político, tienen que tener la proyección sobre la cadena de lavado de activos y desconfiguran el tejido social”, dijo.

En ese sentido, planteó que la respuesta del Estado debe estructurarse en tres momentos estratégicos, bajo una visión de seguridad nacional. “El Estado peruano no tiene capacidades para hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución y garantizar a las personas”, sostuvo.

“El Estado no ejerce violencia. El Estado ejerce el legítimo uso de la fuerza. ¿Quiénes ejercen carencia? Los que están fuera de la ley, fuera de la Constitución”, afirmó.

Su propuesta contempla un primer momento de intervención inmediata, “entre seis a nueve meses, con regímenes de excepción”, que, según explicó, debe acompañarse de “una respuesta firme y dura”. “Simultáneamente eso requiere un espacio para hacer reformas y acciones”, añadió.

El segundo momento, indicó, consiste en “potenciar [SIC] la inteligencia, la policía y el Ministerio Público para hacer un periodo de prueba de las recetas de dos años, que deben funcionar dentro de la institucionalidad democrática, dentro respecto a la Constitución de Derechos Humanos”.

Finalmente, propuso un tercer momento de consolidación de dos años, que complete un programa estratégico de cinco años. “La respuesta adquiere de tener cinco años en un programa estratégico serio, expuesto y transparente de acuerdo a la ley de la Constitución”, concluyó.