HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute     Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: minuto a minuto del partido en Matute     
EN VIVO

🚨 General Arriola confirmó que un suboficial disparó contra Eduardo Ruiz

Economía

Juan Carlos Liendo de Avanza País: “Vivimos el periodo de violencia más grande de nuestra historia”

La propuesta del partido político para un periodo de cinco años incluye una fase de intervención inmediata (de seis a nueve meses), seguida por dos años de fortalecimiento de la inteligencia, la policía y el Ministerio Público, y una etapa final de consolidación (dos años).

Juan Carlos Liendo de Avanza País. Foto: Mabel Alva/URPI-LR
Juan Carlos Liendo de Avanza País. Foto: Mabel Alva/URPI-LR

Durante el Aula Magna PUCP 2025 “Crimen y economía ilegal en el Perú: retos urgentes para las elecciones 2026”, el representante del partido Avanza País, Juan Carlos Liendo, presentó la propuesta de su agrupación frente al crimen organizado y la inseguridad, a la que definió como “el periodo de violencia criminal y delincuencial más grande de nuestra historia”.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Liendo explicó que Avanza País aborda el crimen internacional organizado desde tres dimensiones de aproximación: un enfoque de encuadramiento, un enfoque estratégico de empleo de medios y un enfoque de acción. Según detalló, estos son “complementarios, concorrentes y aplazadas”, aunque precisó que no quería ser demasiado técnico.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Desde su perspectiva, el partido considera la seguridad “como un proceso político” enmarcado en lo que llamó “el proyecto de República Liberal Burguesa, un Estado Democrático de Derecho instaurado en 1821”. En esa línea, señaló que el país enfrenta actualmente “un Estado derecho modalizado, fragmentado, con instituciones ineficientes, incompetentes y corruptas”.

“En ese escenario interno se presenta el escenario de inseguridad”, advirtió. Además, agregó que en la dimensión externa “vemos un cambio de los tiempos, un cambio del orden social, que agota el orden liberal, internacional y democrático en las formas que estamos viendo. El mundo occidental está en crisis y en guerra”, afirmó.

Según Liendo, en ese contexto global se ha producido “una dinámica en todas las Américas, desde Alaska hasta el Piedra del Fuego, de un fenómeno de crimen transnacional organizado, con bandas transfronterizas, que requieren por objetivo el control de economías legales, en un escenario de guerra global”.

El representante de Avanza País sostuvo que este panorama agota todas las propuestas ideológicas que han definido el mundo en el siglo XX y el inicio del siglo XXI, y consideró que “ninguna propuesta ideológica garantiza una aproximación seria al problema”.

“Eso es un desafío, no solamente académico, sino en el sentido común”, puntualizó.

Liendo advirtió que la expansión del crimen organizado tiene proyecciones políticas y económicas: “Para la captura de esas economías ilegales, tienen que tener una proyección sobre el poder político, tienen que tener la proyección sobre la cadena de lavado de activos y desconfiguran el tejido social”, dijo.

En ese sentido, planteó que la respuesta del Estado debe estructurarse en tres momentos estratégicos, bajo una visión de seguridad nacional. “El Estado peruano no tiene capacidades para hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución y garantizar a las personas”, sostuvo.

“El Estado no ejerce violencia. El Estado ejerce el legítimo uso de la fuerza. ¿Quiénes ejercen carencia? Los que están fuera de la ley, fuera de la Constitución”, afirmó.

Su propuesta contempla un primer momento de intervención inmediata, “entre seis a nueve meses, con regímenes de excepción”, que, según explicó, debe acompañarse de “una respuesta firme y dura”. “Simultáneamente eso requiere un espacio para hacer reformas y acciones”, añadió.

El segundo momento, indicó, consiste en “potenciar [SIC] la inteligencia, la policía y el Ministerio Público para hacer un periodo de prueba de las recetas de dos años, que deben funcionar dentro de la institucionalidad democrática, dentro respecto a la Constitución de Derechos Humanos”.

Finalmente, propuso un tercer momento de consolidación de dos años, que complete un programa estratégico de cinco años. “La respuesta adquiere de tener cinco años en un programa estratégico serio, expuesto y transparente de acuerdo a la ley de la Constitución”, concluyó.

Notas relacionadas
Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

Joven emprendedor denuncia extorsión horas después de tramitar licencia de funcionamiento en Municipalidad del Callao

LEER MÁS
Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina son dados de alta tras ataque armado en Chorrillos: "Nos sentimos afortunados y agradecidos con Dios"

Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina son dados de alta tras ataque armado en Chorrillos: "Nos sentimos afortunados y agradecidos con Dios"

LEER MÁS
Seleccionarán a los mejores policías para combatir la extorsión y el sicariato

Seleccionarán a los mejores policías para combatir la extorsión y el sicariato

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

LEER MÁS
Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Economía

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025