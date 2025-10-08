Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

Phillip Butters fue confrontado en vivo durante una transmisión, luego de que un panelista lo acusara de representar a la “derecha bruta y achorada” y de haber impulsado el discurso de odio contra los manifestantes de las protestas de 2022 y 2023. Fernando Salas, ingeniero que participaba en la entrevista a Butters, recordó sus declaraciones ofensivas hacia las víctimas de la represión del Gobierno de Dina Boluarte.

"Hermanos del Perú que nos están viendo en todo el Perú y en el mundo: este señor, Phillip Butters, es la representación de la derecha bruta y achorada que cuando hemos estado en Lima, en su programa de Willax todos días era: ahí están los terrucos", comentó Salas.

El incidente ocurrió en las instalaciones de radio La Decana, medio local donde Butters había sido invitado a participar en un programa. Minutos después de iniciar la entrevista, fue interpelado por el ingeniero Salas, quien lo responsabilizó de promover el “terruqueo nacional” y de ponerse al servicio de los intereses de figuras políticas como Dina Boluarte y Keiko Fujimori.

"Estamos aquí en Juliaca con la máxima representación de la hipocresía nacional que lo podemos ver a través de La Decana. Uste ha sido un promotor del terruqueo nacional todos los días (...) Y usted, Phillip Butters se ha puesto al servicio de la corrupción de Keiko, Boluarte, a quienes usted representa a través de sus programas de comunicación. Usted ha venido aquí a Puno y usted va a debatir con gente de verdad, con gente seria, con gente responsable, con gente profesional", indicó.

Phillips Butters fue rechazado en Puno: salió custodiado por la PNP mientras arrojaban huevos y piedras

La presencia de Phillip Butters en Juliaca, Puno, desató un fuerte rechazo ciudadano. Decenas de personas se concentraron fuera de la emisora radio La Decana para protestar contra el conductor de televisión, recordando sus expresiones ofensivas hacia los manifestantes asesinados en las protestas de 2022 y 2023. Los pobladores le gritaron consignas y le lanzaron agua mientras la Policía lo protegía.

Momentos antes de su abrupta salida, el comunicador tuvo que refugiarse en una oficina dentro de la radio durante más de una hora, sin brindar declaraciones a la prensa local. En videos difundidos se observa a Butters visiblemente incómodo, mientras que en los exteriores, agentes de la PNP formaban un cordón para evitar que la multitud ingresara al local.

El precandidato presidencial del partido Avanza País fue retirado con resguardo policial y protegido con escudos ante la persistencia de los manifestantes que exigían su salida. Su visita fue rechazada por organizaciones sociales y colectivos de familiares de víctimas de la represión, quienes consideraron su presencia una ofensa a la memoria de los fallecidos durante las movilizaciones.

Estas fueron las declaraciones que generaron el repudio contra Butters en Puno

El repudio hacia Phillip Butters en Puno no es casualidad. El exconductor de Willax TV es recordado por sus declaraciones emitidas durante las protestas de 2022 y 2023, cuando llegó a preguntar al aire “por qué no les han metido un balazo” a los manifestantes. Sus palabras fueron consideradas una apología de la violencia y una falta de respeto hacia las víctimas de la represión estatal que dejó decenas de muertos, especialmente en el sur del país.

Tras las críticas, el también periodista intentó justificar su expresión, señalando que sus comentarios se referían a protestas ocurridas en Lima, y no a las de Juliaca ni otras regiones del interior. Aun así, sus aclaraciones no redujeron la indignación, ya que insistió en que las movilizaciones se habrían infiltrado violentistas, a quienes responsabilizó de los enfrentamientos con la Policía.

El comunicador también cuestionó que los manifestantes atacaran a las fuerzas del orden y reiteró su respaldo a la actuación policial durante las protestas. Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas en redes sociales y medios locales de Puno, donde fueron interpretadas como una muestra del desprecio de Butters hacia las víctimas y sus familias, consolidando el rechazo que enfrentó durante su reciente visita.