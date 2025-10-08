HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Política

Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

Phillip Butters fue confrontado en vivo durante una transmisión en radio La Decana, donde fue acusado de representar a la "derecha bruta y achorada" por el ingeniero Fernando Salas.

El panelista, Fernando Salas, confrontó a Butters tras iniciarse la entrevista en radio La Decana. Foto: composición LR
El panelista, Fernando Salas, confrontó a Butters tras iniciarse la entrevista en radio La Decana. Foto: composición LR

Phillip Butters fue confrontado en vivo durante una transmisión, luego de que un panelista lo acusara de representar a la “derecha bruta y achorada” y de haber impulsado el discurso de odio contra los manifestantes de las protestas de 2022 y 2023. Fernando Salas, ingeniero que participaba en la entrevista a Butters, recordó sus declaraciones ofensivas hacia las víctimas de la represión del Gobierno de Dina Boluarte.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Hermanos del Perú que nos están viendo en todo el Perú y en el mundo: este señor, Phillip Butters, es la representación de la derecha bruta y achorada que cuando hemos estado en Lima, en su programa de Willax todos días era: ahí están los terrucos", comentó Salas.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

lr.pe

El incidente ocurrió en las instalaciones de radio La Decana, medio local donde Butters había sido invitado a participar en un programa. Minutos después de iniciar la entrevista, fue interpelado por el ingeniero Salas, quien lo responsabilizó de promover el “terruqueo nacional” y de ponerse al servicio de los intereses de figuras políticas como Dina Boluarte y Keiko Fujimori.

"Estamos aquí en Juliaca con la máxima representación de la hipocresía nacional que lo podemos ver a través de La Decana. Uste ha sido un promotor del terruqueo nacional todos los días (...) Y usted, Phillip Butters se ha puesto al servicio de la corrupción de Keiko, Boluarte, a quienes usted representa a través de sus programas de comunicación. Usted ha venido aquí a Puno y usted va a debatir con gente de verdad, con gente seria, con gente responsable, con gente profesional", indicó.

PUEDES VER: Eduardo Arana victimiza a Dina Boluarte para eludir cuestionamientos y críticas a su gestión

lr.pe

Phillips Butters fue rechazado en Puno: salió custodiado por la PNP mientras arrojaban huevos y piedras

La presencia de Phillip Butters en Juliaca, Puno, desató un fuerte rechazo ciudadano. Decenas de personas se concentraron fuera de la emisora radio La Decana para protestar contra el conductor de televisión, recordando sus expresiones ofensivas hacia los manifestantes asesinados en las protestas de 2022 y 2023. Los pobladores le gritaron consignas y le lanzaron agua mientras la Policía lo protegía.

Momentos antes de su abrupta salida, el comunicador tuvo que refugiarse en una oficina dentro de la radio durante más de una hora, sin brindar declaraciones a la prensa local. En videos difundidos se observa a Butters visiblemente incómodo, mientras que en los exteriores, agentes de la PNP formaban un cordón para evitar que la multitud ingresara al local.

El precandidato presidencial del partido Avanza País fue retirado con resguardo policial y protegido con escudos ante la persistencia de los manifestantes que exigían su salida. Su visita fue rechazada por organizaciones sociales y colectivos de familiares de víctimas de la represión, quienes consideraron su presencia una ofensa a la memoria de los fallecidos durante las movilizaciones.

PUEDES VER: Gremios del transporte al Congreso: "El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto"

lr.pe

Estas fueron las declaraciones que generaron el repudio contra Butters en Puno

El repudio hacia Phillip Butters en Puno no es casualidad. El exconductor de Willax TV es recordado por sus declaraciones emitidas durante las protestas de 2022 y 2023, cuando llegó a preguntar al aire “por qué no les han metido un balazo” a los manifestantes. Sus palabras fueron consideradas una apología de la violencia y una falta de respeto hacia las víctimas de la represión estatal que dejó decenas de muertos, especialmente en el sur del país.

Tras las críticas, el también periodista intentó justificar su expresión, señalando que sus comentarios se referían a protestas ocurridas en Lima, y no a las de Juliaca ni otras regiones del interior. Aun así, sus aclaraciones no redujeron la indignación, ya que insistió en que las movilizaciones se habrían infiltrado violentistas, a quienes responsabilizó de los enfrentamientos con la Policía.

El comunicador también cuestionó que los manifestantes atacaran a las fuerzas del orden y reiteró su respaldo a la actuación policial durante las protestas. Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas en redes sociales y medios locales de Puno, donde fueron interpretadas como una muestra del desprecio de Butters hacia las víctimas y sus familias, consolidando el rechazo que enfrentó durante su reciente visita.

Notas relacionadas
Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

LEER MÁS
Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

LEER MÁS
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

LEER MÁS
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

LEER MÁS
Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

LEER MÁS
Puno recibirá a Rafael López Aliaga de la misma forma que a Phillip Butters: "Atrévanse a terruquearnos"

Puno recibirá a Rafael López Aliaga de la misma forma que a Phillip Butters: "Atrévanse a terruquearnos"

LEER MÁS
General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

LEER MÁS
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

LEER MÁS
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025