José Jerí tendría de aliada a mujer de Somos Perú con sentencia por corrupción. Foto: composición LR

José Jerí tendría de aliada a mujer de Somos Perú con sentencia por corrupción. Foto: composición LR

Hace cinco meses, Gina Gálvez Saldaña fue sentenciada en primera instancia por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La condena fue de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, cinco años de inhabilitación, y el pago de S/108.000 de reparación civil.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

A pesar de esta sentencia a prisión con inhabilitación política, Gálvez está "habilitada" para acompañar y trabajar con el funcionario más importante de la nación, el presidente de la República José Jerí, así lo revela el dominical 'Panorama'. La sentencia, que consta de 200 páginas, se remonta al año 2020 durante la gestión del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, de Somos Perú.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Corrupción en Áncash por Somos Perú

José Jerí y Gina Gálvez laboraron en los mismos años (2019, 2020) como funcionarios en el Gobierno Regional de Áncash, bajo la gestión de Juan Carlos Morillo. En ese entonces, Morillo nombró a Gálvez como Gerenta General del Gobierno Regional.

La sentencia se basa en que, en su calidad de Gerenta General, Gálvez intervino de manera directa y personal en la contratación de siete personas de su entorno laboral anterior, sin concursos ni proceso. Los jueces determinaron que Gálvez, abogada de profesión, actuó con dolo y aprovechamiento indebido del cargo, teniendo pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos.

Tanto Morillo como Gálvez recibieron condenas por corrupción, y la gestión regional estuvo plagada de denuncias. Hoy, Gálvez, a quien el Poder Judicial declaró culpable de usar su cargo para favorecer a sus allegados, camina al lado del presidente interino.

El ascenso a pesar de los procesos

Aunque Gálvez ha apelado la sentencia, ella ya había aparecido en el 2024 como asesora de la Comisión de Descentralización del Congreso, con un sueldo de S/12 mil soles. Esta comisión la preside Ana Zegarra, también de Somos Perú.

Cuando José Jerí asumió como presidente interino, la sentenciada "corrió al lado de su amigo". En el círculo de Somos Perú, "todos se conocen, todos se ayudan… y también se protegen", revela 'Panorama'. La mujer, que según registros fiscales tiene hasta tres casos con sentencia apeladas, ahora flanquea al presidente y parece indicarle acciones con apenas una mirada.

Los registros oficiales de visitas a Palacio de Gobierno colocan a Gina Gálvez ingresando a visitar al presidente Jerí como "particular" en los últimos días, incluso con ingresos nocturnos y permanencias de hasta once horas.

Gina Gálvez no posee un despacho ni un decreto, pero sí algo más valioso: la confianza presidencial. A pesar del fallo y su pasado, la mujer camina entre los cordones de seguridad.