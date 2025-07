Gobernador Regional de Áncash enfrenta al ministro de Economía en plena reunión: “No nos convoque”

El gobernador regional de Áncash y presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, enfrentó al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, en el VIII Consejo de Estado Regional, celebrado en Loreto, a fin de demostrar su disconformidad con la distribución de los créditos suplementarios.

El gobierno de Dina Boluarte presentó un proyecto de ley de crédito suplementario de S/ 642.657.207 para los gobiernos locales y regionales. En base a ello, Noriega, quien por presidir la ANGR se encontraba al lado de Dina Boluarte y Eduardo Arana, reclamó al titular de Economía sobre la cifra que le había sido otorgada a la región que lidera.

"Ayer hemos revisado el crédito suplementario. De todo el presupuesto destinado, de más de S/600 millones, es una burla que den S/6 millones ¿o lo hemos entendido mal?. Tantas reuniones... entonces no nos convoque, ministro. No nos convoque si no se va a cumplir lo que acordamos. Documentos enviados, llamadas, si no se va a cumplir lo que nos proponemos, no lo hagamos", exclamó dirigiéndose a los asistentes, conformado por algunos ministros y más de 20 gobernadores regionales.

Además, agregó que busca que tras su pedido se cambie la cifra acordada. "Esperemos que esté equivocado y hoy tenga una respuesta diferente suya", dijo.

Finalmente, exhortó a respetar los acuerdos realizados en las ediciones anteriores de los Consejo de Estado Regional (CER).

"En esas circunstancia, queridos amigos ministros, reitero que los CER están para cumplirse. Este es el espacio más grande y legítimo que puede haber de todas las regiones. ¿En CER Arequipa en qué quedamos? que ninguna región iba a recibir menos de su presupuesto. Ahora muchas obras quedarán paralizadas este año. Pido que esa sea la prioridad, Raúl, con todo el respeto que tú te mereces", mencionó.

"Queridos amigos, hoy ese es el pedido muy puntual sobre la situación de todos los gobernadores que atañe cualquier tipo de ejecución de presupuesto para proyectos, tiene que estar la parte financiera", agregó.

Gobernador de Áncash llama la atención a Gabinete de Dina Boluarte: “Son ministros que ningunean”

En otro momento, el gobernador de Áncash se dirigió a todo el Gabinete de Dina Boluarte y lamentó que tomen distancia de los gobernadores.

"Hay algo que creo que es para meditar y tomémoslo de la mejor manera. El gobernador debe entrar caminando, solo los ministro ingresan en vehículo. Desde ese punto que parece de poca importancia..., pero así nos tratan. Ministros que no contestan celulares, ministros que no coordinan, ministros que ningunean, a pesar que tienen competencia ustedes. Quisiera que tengan en cuenta eso. Nosotros representamos desde Tacna hasta Tumbes y creo que deberían meditarlo", refirió.