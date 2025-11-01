HOYSuscripcion LR Focus

Política

Patricia Juárez insiste en restablecer los jueces sin rostro en plena campaña electoral

¿Retorno a los años 90? La parlamentaria de Fuerza Popular se reafirma en la polémica propuesta para combatir el crimen organizado, pese a los antecedentes históricos y a los cuestionamientos del Poder Judicial y fiscales.

Juárez sostiene que su propuesta se diferencia de la experiencia de los noventa. Foto: Maribel Mendo - La República.
Juárez sostiene que su propuesta se diferencia de la experiencia de los noventa. Foto: Maribel Mendo - La República.

La congresista fujimorista Patricia Juárez ha desempolvado una de las propuestas de ley más controversiales de los últimos años: la reimplantación de los “jueces sin rostro”, un mecanismo que busca proteger la integridad de jueces y fiscales, pero que resucitaría un modelo judicial de los años noventa ampliamente cuestionado. La iniciativa surge en un contexto político agitado, marcado por la inseguridad ciudadana y la cercanía de las próximas elecciones generales.

Durante su visita a Piura, la parlamentaria defendió la necesidad de aplicar esta figura legal ante los altos índices de criminalidad en el país, y que, además, involucra a los jueces y fiscales. Según manifestó, el fiscal de la Nación le habría revelado que más de 80 fiscales están siendo amenazados, sin contar otros que no han denunciado por temor.

Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y actuales congresistas de Fuerza Popular buscan volver al poder

Mecanismo se aplicaría a extorsión, sicariato y crimen organizado

Sin embargo, la desconfianza persiste entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes afirman que su aplicación atentaría contra los compromisos asumidos por Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante ello, Patricia Juárez expresó que existen ciertas condiciones que evitarían esa figura, tales como la limitación de su aplicación a delitos específicos (extorsión, sicariato y crimen organizado), que sea temporal y apelando al uso de herramientas digitales para lograr el anonimato visual de los magistrados. "No es una medida populista, sino necesaria", comentó.

Medida violaría garantías procesales

En esa misma línea, rechazó que se le denomine "jueces sin rostro", pues afirma que es un contexto totalmente diferente al que se presentó durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori.

Como se recuerda, en esa época, esta ley se aplicaba para procesar casos por terrorismo y narcotráfico; sin embargo, fue retirada tras ser considerada una violación a las garantías de un proceso judicial justo. Esto conllevó a la repetición de varios juicios.

Juárez justifica su labor parlamentaria

En otro momento, Juárez se refirió a la labor del Congreso. Sobre ello, indicó que se encuentran limitados por la capacidad de ejecución presupuestaria. No obstante, aseguró que se siente satisfecha con su aporte. "Cobramos un sueldo que, realmente, por el trabajo que hacemos amerita todo nuestro tiempo", enfatizó.

