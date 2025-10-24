Piura: incendio destruye tres viviendas y deja sin hogar a 16 personas

Un voraz incendio dejó tres viviendas reducidas a escombros la madrugada de este viernes 24 de octubre. El siniestro ocurrió en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús, en la provincia de Tambogrande, en Piura.

La tranquilidad de la noche se vio interrumpida cuando una familia notó la presencia de fuego en su vivienda. Aunque trataron de apagarlo, las llamas se expandieron rápidamente, destruyendo todo a su paso.

Con temor y pena, los miembros tuvieron que salir solo con lo que vestían. Ante el hecho, los vecinos corrieron a llenar baldes de agua y tratar de combatir el siniestro; sin embargo, pese al esfuerzo, otras dos viviendas fueron alcanzadas.

Reporte de damnificados por incendio

Hasta el lugar llegó personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, quienes entregaron kits de ayuda humanitaria. Según el reporte oficial, en total quedaron 16 personas damnificadas, entre ellos niños y adultos mayores.

Al respecto, los vecinos expresaron su pesar y pidieron apoyo a la ciudadanía con alimentos no perecibles y vestimenta, principalmente, para los menores.