Poder Judicial y fiscales rechazan proyecto de Fuerza Popular para que regresen los jueces sin rostro

El Poder Judicial y el Ministerio Público han expresado su oposición a la propuesta presentada por la congresista Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular, que busca restablecer la figura de los "jueces sin rostro". Durante una mesa de trabajo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, representantes de ambas instituciones recordaron que esta medida ya se implementó en el pasado y resultó en un fracaso. Además, señalaron que su aplicación vulneraría los compromisos asumidos por el Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La congresista Juárez justificó su propuesta alegando el incremento de amenazas contra fiscales y jueces por parte de organizaciones criminales. Sin embargo, tanto el jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, Braulio Andrade, como el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coincidieron en que la figura de los jueces sin rostro no es la solución.

Andrade sugirió alternativas como centralizar los procesos judiciales en un solo lugar para facilitar su protección, mientras que Chávez Cotrina advirtió que la delincuencia en el país ha alcanzado niveles críticos y que medidas como la centralización no resolverían el problema de fondo.

Postura del Poder Judicial

Braulio Andrade, jefe del Gabinete de Asesores del Poder Judicial, explicó que la institución se opone al retorno de los jueces sin rostro debido a experiencias pasadas negativas y a la vulneración de derechos fundamentales.

“Con el tema de jueces sin rostro sí es un poquito más complicada esa situación, porque ya tenemos antecedentes sobre ellos, sobre la constitucionalidad declarada sobre ello a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel del Tribunal Constitucional propiamente, que no corresponde tener jueces sin rostro como tal, porque justamente se afecta el derecho de defensa. (...) El tema de los jueces sin rostro sí no estamos de acuerdo, en realidad”, indicó.

Además, propuso alternativas como la centralización de procesos judiciales para mejorar la seguridad de los magistrados.

Postura del Ministerio Público

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, también manifestó su rechazo a la medida. Señaló que las sentencias emitidas por jueces sin rostro en el pasado fueron anuladas por órganos internacionales y que la centralización de casos no resolvería el problema de fondo de la delincuencia en el país.

“Bueno, respecto a los jueces de rostro ya tenemos una experiencia, ¿no es cierto? Todas las sentencias se cayeron porque hubo un órgano internacional y actualmente continuamos juzgando a personas que fueron sentenciadas como jueces sin rostro. Yo creo que no es la salida los jueces sin rostro”, expresó.

Justificación de la congresista Patricia Juárez

La congresista Patricia Juárez defendió su propuesta argumentando que el incremento de amenazas contra fiscales y jueces por parte de organizaciones criminales justifica la necesidad de restablecer la figura de los jueces sin rostro. Recordó que tanto ella como una fiscal de San Juan de Lurigancho han sido amenazadas por organizaciones criminales, lo que evidencia la vulnerabilidad de quienes enfrentan a estas mafias.