James Robinson, Premio Nobel de Economía, sobre Alberto Fujimori: "Derrocó la democracia y estableció un regimen autocrático"

El economista y politólogo James Robinson, reconocido por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre las causas de la prosperidad entre las naciones, se pronunció sobre el exdictador Alberto Fujimori. En una entrevista con la periodista Mávila Huertas, Robinson afirmó que el fujimorato significó un retroceso considerable para la democracia peruana y frenó su desarrollo institucional.

“Fujimori derrocó la democracia y estableció un régimen autocrático. No creo que eso haya sido bueno. Se volvió extremadamente corrupto junto al señor Montesinos, con todas las consecuencias que conocemos. No considero que esa haya sido una transición útil hacia algo mejor en el Perú. Creo que fue un retroceso”, señaló.

Asimismo, el académico se refirió a la situación política reciente. Para Robinson, la elección de Pedro Castillo en 2021 representó un avance en la inclusión democrática de sectores históricamente olvidados. No obstante, indicó que su permanencia en el poder fue breve debido a su falta de experiencia política.

“Encuentro fantástico que él sea un símbolo del movimiento social en el Perú. No pertenece a la élite limeña y representa un cambio radical en la sociedad peruana, eso es fantástico. Lo ridículo es que no estaba preparado para el cargo. No tenía la experiencia adecuada y cayó casi de inmediato. Eso también es triste”, concluyó.

James Robinson sobre los desafíos económicos del Perú: "Creo que hay oportunidades económicas"

Para Robinson, analizar el Perú es complejo. El economista argumenta que no se deben tener en cuenta cuestiones meramente macroeconómicas, sino que debe analizarse indicadores sociales que muestren como se viene desarrollando la ciudadanía peruana.

“El ingreso per cápita es solo una cifra. Podríamos considerar otras dimensiones como la salud de las personas, la esperanza de vida, la mortalidad infantil o el desarrollo humano”, señaló.

Para el Nobel de Economía, nuestro país tiene formas de lograr el desarrollo: "Creo que hay oportunidades económicas. Son millones y millones de peruanos, así que hay mercados, hay capacidad, pero hay que encontrar el modelo adecuado para trabajar y construir con eso. En mi opinión, no se debería pensar en el sector informal como algún tipo de patología, no es como un cáncer. Es una faceta de la sociedad, y si lo piensas bien, es una faceta muy natural de la sociedad y hay mucho margen para la creatividad", indicó.