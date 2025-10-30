HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

La periodista y conductora de ‘Sin guion’ advirtió la estrategia de Keiko Fujimori a propósito de su candidatura presidencial y que ante una muy probable pérdida le queda el Senado como alternativa.


RMP alerta sobre los planes del fujimorismo. Foto: composición LR
RMP alerta sobre los planes del fujimorismo. Foto: composición LR

En su programa de hoy, Rosa María Palacios se refirió a la postulación de Keiko Fujimori, quien tendrá dentro de su plancha presidencial a Luis Galarreta como primer vicepresidente y a Miki Torres como el segundo. “Keiko sabe que es muy difícil que gane la presidencia, pero hay la posibilidad de que siga gobernando como lo viene haciendo hasta ahora, es decir, desde el Congreso porque como está modificada esta Constitución actualmente, puedes no tener presidente, y sí un títere o un pelele, e igual gobernar el Perú… entonces, si no entra a la presidencia, entra al Senado”, señaló la periodista y, asimismo, dijo que sería muy raro que Keiko no vaya a participar en la CADE habiendo ya definido su candidatura.

En tanto, comentó las recientes declaraciones de la congresista Vivian Olivos, quien recientemente renunció a la bancada de Fuerza Popular (FP) por la supuesta existencia de una alianza fujicerronista que se vendría gestando para las próximas elecciones. “De 20 congresistas que quedan en esta bancada, 19 están postulando al Senado. Todos quieren ser reelegidos y están absolutamente convencidos de que los vamos a premiar con nuestros votos”, advirtió Palacios y agregó que Olivos es la única que ha renunciado al partido de FP. 

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por otro lado, la conductora de ‘Sin guion’ cuestionó cómo se viene vulnerando el derecho a la intimidad a partir de la exposición de datos personales vista en la plataforma web del Padrón de Elecciones del Reniec. “Dicen que están cumpliendo con una ley que modificó Fuerza Popular, y sabemos que la Ley Orgánica de Elecciones ha sido modificada nueve veces por este Congreso. Todo esto se remonta a la pataleta que tuvo Keiko en el 2021 cuando alegó fraude tras haber perdido frente a Pedro Castillo, y lo que ha hecho el fujimorismo es tratar de cambiar todas las normas en la medida de sus obsesiones”, refutó Rosa María Palacios y alertó del grave riesgo que esto conlleva al ver que los derechos de los ciudadanos vienen siendo “violados por ley”.

Finalmente, en relación con el documento secreto de la PNP en el que se revelan los planes de vigilancia que esta tiene sobre las marchas de la generación Z, la periodista recalcó que a la policía lo único que le interesa son las manifestaciones y que no se proteste contra el Gobierno. “Ahí sí hay recursos, hay gente, 2.500 policías, todo. Incluso, infiltran agentes que se comportan como manifestantes violentos”, reclamó Rosa María y enfatizó además en que estas protestas son un derecho constitucional, el cual la PNP debería respetar.  

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori sí fue abucheada en Cusco, pero no en octubre de 2025: el video es de mayo de 2021

Keiko Fujimori sí fue abucheada en Cusco, pero no en octubre de 2025: el video es de mayo de 2021

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Nuevo abogado de Pedro Castillo pide anular caso golpe de Estado por irregularidades en su detención del 2022

Nuevo abogado de Pedro Castillo pide anular caso golpe de Estado por irregularidades en su detención del 2022

