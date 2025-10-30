En su programa de hoy, Rosa María Palacios se refirió a la postulación de Keiko Fujimori, quien tendrá dentro de su plancha presidencial a Luis Galarreta como primer vicepresidente y a Miki Torres como el segundo. “Keiko sabe que es muy difícil que gane la presidencia, pero hay la posibilidad de que siga gobernando como lo viene haciendo hasta ahora, es decir, desde el Congreso porque como está modificada esta Constitución actualmente, puedes no tener presidente, y sí un títere o un pelele, e igual gobernar el Perú… entonces, si no entra a la presidencia, entra al Senado”, señaló la periodista y, asimismo, dijo que sería muy raro que Keiko no vaya a participar en la CADE habiendo ya definido su candidatura.

En tanto, comentó las recientes declaraciones de la congresista Vivian Olivos, quien recientemente renunció a la bancada de Fuerza Popular (FP) por la supuesta existencia de una alianza fujicerronista que se vendría gestando para las próximas elecciones. “De 20 congresistas que quedan en esta bancada, 19 están postulando al Senado. Todos quieren ser reelegidos y están absolutamente convencidos de que los vamos a premiar con nuestros votos”, advirtió Palacios y agregó que Olivos es la única que ha renunciado al partido de FP.

Por otro lado, la conductora de ‘Sin guion’ cuestionó cómo se viene vulnerando el derecho a la intimidad a partir de la exposición de datos personales vista en la plataforma web del Padrón de Elecciones del Reniec. “Dicen que están cumpliendo con una ley que modificó Fuerza Popular, y sabemos que la Ley Orgánica de Elecciones ha sido modificada nueve veces por este Congreso. Todo esto se remonta a la pataleta que tuvo Keiko en el 2021 cuando alegó fraude tras haber perdido frente a Pedro Castillo, y lo que ha hecho el fujimorismo es tratar de cambiar todas las normas en la medida de sus obsesiones”, refutó Rosa María Palacios y alertó del grave riesgo que esto conlleva al ver que los derechos de los ciudadanos vienen siendo “violados por ley”.

Finalmente, en relación con el documento secreto de la PNP en el que se revelan los planes de vigilancia que esta tiene sobre las marchas de la generación Z, la periodista recalcó que a la policía lo único que le interesa son las manifestaciones y que no se proteste contra el Gobierno. “Ahí sí hay recursos, hay gente, 2.500 policías, todo. Incluso, infiltran agentes que se comportan como manifestantes violentos”, reclamó Rosa María y enfatizó además en que estas protestas son un derecho constitucional, el cual la PNP debería respetar.