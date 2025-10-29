HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores
Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores     Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores     Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores     
Política

Perú tendrá 130 diputados y 60 senadores para el próximo Congreso: ¿cómo se elegirán en 2026?

El 12 de abril del 2026, el Perú elegirá a 130 representantes para el Congreso bicameral. La Ley N.º 32245 aprobada en enero de este año estableció la forma de elección y el número de reparticiones de escaños por cada partido político.

El Perú tendrá a 190 congresistas para el periodo legislativo 2026-2031. Foto: Composición/LR
El Perú tendrá a 190 congresistas para el periodo legislativo 2026-2031. Foto: Composición/LR

El Perú se prepara para las nuevas Elecciones Generales 2026 en las que se elegirán a los representantes de cada región del país. El próximo 12 de abril, los peruano votarán por el presidente de la República, 60 senadores y 130 diputados que integrarán el Congreso bicameral, y a los parlamentarios andinos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, para los comicios electorales, la Ley N.º 32245 aprobada en enero del 2025, estableció la manera de la elección, la repartición de los escaños y las funciones que podrán realizar los siguientes legisladores para el periodo 2026-2031.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

lr.pe

Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos políticos tienen hasta el 31 de octubre para presentar a sus precandidatos a las elecciones internas. El 30 de noviembre y 13 de diciembre se elegirán internamente a las planchas presidenciales de cada partido. El 23 del mismo mes, será la fecha en que los partidos deberán presentar las listas ganadoras al JNE para su verificación.

Por otro lado, para que los partidos políticos alcancen tener representación en el Congreso, deberán alcanzar como mínimo el 5% de votos válidos a nivel nacional en las respectivas cámaras, así como el número legal de miembros, según indica el artículo 20 de la mencionada ley.

PUEDES VER: APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

lr.pe

Elecciones 2026: ¿cómo se elige a los senadores y diputados?

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley N° 32245, los miembros del Congreso de la República son elegidos mediante el voto directo, secreto y obligatorio de cada peruano.

Los peruanos podrán elegir hasta por dos candidatos para senadores. Cada departamento tendrá a un representante como mínimo, en el caso de Lima Metropolitana serán 4.

Además, los miembros restantes del Senado son elegidos por distrito electoral único nacional aplicando el sistema de representación proporcional.

En el caso de la cámara de diputados, también se podrá hacer uso del doble voto preferencial, pero solo en los distritos en los que se elige como mínimo a dos representantes.

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asigna a cada circunscripción electoral un escaño y distribuye los restantes escaños en forma proporcional al número de electores, con excepción de la circunscripción de peruanos en el extranjero, a la cual se le asigna únicamente dos escaños.

PUEDES VER: Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronismo estará vigente en Elecciones 2026

lr.pe

Elecciones 2026: la cifra repartidora

La cifra repartidora se aplicará únicamente en las regiones que se elija a más de un representante bajo los siguientes parámetros.

Primero, se determinará el número de votos válidos obtenido por cada lista de candidatos de un partido político (no nulos, ni blancos). Segundo, ese total de votos se dividirá entre 1, entre 2, entre 3, etc., según el número total de diputados o senadores que corresponda elegir (130 o 60, respectivamente).

Tercero, el resultado final de cada división (cociente) serán ordenados de mayor a menor hasta tener igual al número de diputados o senadores por elegir, el cociente que ocupe el último lugar será la cifra repartidora.

El total de votos válidos de cada lista se divide entre la cifra repartidora, para establecer el número de diputados o senadores que corresponda a cada uno de los partidos políticos.

En caso de no alcanzarse el número total de diputados o senadores previstos, se adiciona la unidad a quien tenga mayor parte decimal. Si ocurre un empate, se definirá por sorteo.

Ahora bien, pongamos un ejemplo para entender cómo funciona la cifra repartidora.

Vamos a suponer que un distrito repartirá 5 escaños. La lista A obtiene 16.000 votos; la lista B, 6.000; la lista C, 4.100; y la lista D, 2.000.

Ahora bien, tendríamos que calcular el cociente. Para ello tendremos que dividir entre 1, 2, 3, 4 y 5 porque es el número de escaños que serán repartidos.

  • Lista A: 16.000 /1 = 16.000 ; /2 = 8.000 ; /3 = 5.333.33 ; /4 = 4.000 ; /5 = 3.200
  • Lista B: 6.000 /1 = 6.000 ; /2 = 3.000 ; /3 = 2.000
  • Lista C: 4.100 /1 = 4.100 ; /2 = 2.050
  • Lista D: 2.000 /1 = 2.000

El siguiente paso es determinar el quinto cociente más bajo, en este caso, es el 4.100. Ese número es la cifra repartidora. El último paso es dividir el total de votos de cada lista entre la cifra repartidora (4.100) para calcular el número de escaños que le corresponde a cada partido. El resultado sería el siguiente:

  • A: 16.000 / 4.100 = 3.902 → 3 escaños
  • B: 6.000 / 4.100 = 1.463 → 1 escaño
  • C: 4.100 / 4.100 = 1.000 → 1 escaño
  • D: 2.000 / 4.100 = 0.487 → 0 escaños
Notas relacionadas
Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

LEER MÁS
Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

LEER MÁS
ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 a afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 a afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

LEER MÁS
Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

Fuerza Popular: Keiko Fujimori postulará con Luis Galarreta y Miki Torres a las elecciones 2026

LEER MÁS
Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga promete ahora convertir en 'Dubái' a la Costa Verde: atrás quedó lo de 'Lima, potencia mundial'

Rafael López Aliaga promete ahora convertir en 'Dubái' a la Costa Verde: atrás quedó lo de 'Lima, potencia mundial'

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025