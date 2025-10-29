Lucinda Vásquez: Sutep responde que congresista denigra la imagen de los maestros del Perú

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Perú (Sutep), Lucio Castro, repudió la actuación de la congresista y profesora, Lucinda Vásquez, quien utilizó a uno de sus asesores para que le cortara las uñas del pie en pleno despacho parlamentario.

“(La legisladora por San Martín) denigra la imagen del maestro y esto ratifica que los docentes con curules en el Parlamento son corruptos e ineptos y no nos representan”, señaló Castro a La República en referencia a los congresistas de la Bancada Magisterial.

El dirigente señaló que el magisterio se encuentra indignado con los parlamentarios que se comprometieron a defender los intereses del pueblo y la educación. “Se han olvidado de sus promesas para sacar provecho de su condición y satisfacer intereses personales o de grupos sin importarles las demandas”, precisó.

Agregó que las cuestionadas acciones de Vásquez deben sancionarse con el uso y respeto a la Constitución, las leyes y los reglamentos de toda instancia u organización que exista en el país.

Piden sacarla del cargo

Eso mismo pidió el secretario regional del Sutep por San Martín, Mauro Mitma, quien exigió al Congreso no blindar a la legisladora Lucinda Vásquez y proceder con separarla del cargo por presuntos actos de maltrato laboral. “Es vergonzosa y escandalosa la situación que la involucra y estaría incurriendo en prácticas de humillación y abuso contra sus trabajadores”, dijo.

Mitma recordó que Vásquez ya fue investigada por la Comisión de Ética del Congreso; no obstante, su caso fue archivado. Manifestó también que la parlamentaria que ingresó por Perú Libre viene siendo investigada por el Ministerio Público por su presunta implicancia en la venta de exámenes del nombramiento docente.

Acciones en Comisión de Ética

Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Ética, el legislador Elvis Vergara, adelantó que buscará un acuerdo en ese grupo de trabajo para iniciar una investigación formal contra su cuestionada colega. “Se evaluará ese pedido en la próxima sesión para determinar si incurrió en faltas que ameriten sanción o denuncia penal por presunto uso indebido de recursos del Estado”, indicó.

En su defensa, a través de un comunicado, Vásquez rechazó las críticas y sostuvo que se trata de un ataque que pretende causar zozobra en su entorno. “(Este hecho) viene siendo ingeniado por extrabajadores de mi despacho que no les permití aprovecharse para cumplir sus necesidades personales de índole político", mencionó sin mostrar signos de vergüenza.