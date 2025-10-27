Susy Díaz será precandidata como diputada al Congreso en 2026 por Somos Perú
La presidenta del partido político de Somos Perú, Patricia Li, confirmó la precandidatura de Susy Díaz.
Susy Díaz quiere volver al Congreso de la República. A través de sus redes sociales, la presidenta del partido político Somos Perú, Patricia Li Sotelo, anunció que Díaz será la precandidata como diputada al Parlamento en las Elecciones Generales 2026.
El anuncio se realizó a través de la cuenta de Facebook de Li Sotelo, luego de que dio a conocer que se realizó un almuerzo en un restaurante de Lima, en el que participó Susy Diaz, la presidenta de Somos Perú, Manuel Montoya Chavez, Emma Damian y Alexis Atencio Diaz.
"Susy precandidata a diputada por nuestro amado partido, juntos somos fuertes, un solo corazón", expresó en redes sociales la mandamás de Somos Perú.
Por otro lado, la exvedette compartió el mismo post del almuerzo de Li Sotelo y agradeció con un gesto la publicación en su cuenta de Facebook: "Sí, pasamos un lindo domingo", expresó.