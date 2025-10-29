HOYSuscripcion LR Focus

Política

APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

El hermano de César Acuña y coordinador regional de APP en La Libertad fue acusado de recibir un soborno de S/77.000 por parte del empresario Nilo Burga Malca, dueño de la empresa Frigoinca.

Hermano de César Acuña es vinculado en red criminal del fallecido Nilo Burga. Foto: LR
Alianza para el Progreso (APP) decidió retirar a Óscar Acuña, hermano de su líder César Acuña, de la lista de precandidatos al Congreso para las elecciones de 2026. La medida se tomó luego de que se conociera que Acuña, quien además es coordinador regional de APP en La Libertad, fue señalado de recibir un soborno de S/77.000 de la productora de alimentos Frigoinca. La denuncia surgió este fin de semana, y se alega que el dinero fue entregado para que Acuña favoreciera a la empresa en fiscalizaciones a cargo del Gobierno Regional.

A través de un comunicado, el partido político explicó que la decisión de retirar a Óscar Acuña de esta carrera se basó en un informe periodístico que reveló hechos que deben ser aclarados. En ese sentido, APP señaló que se ha dispuesto el inicio inmediato de la investigación correspondiente para esclarecer la situación.

PUEDES VER: “Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

"La Dirección Ejecutiva Nacional informa que el señor Óscar Acuña Peralta no participará en el proceso electoral 2026", se lee en el comunicado.

César Acuña involucrado con Frigoinca de Nilo Burga

Una investigación ha destapado una presunta red de corrupción que involucra al Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, y varios miembros clave de su partido, Alianza para el Progreso (APP).

Según las declaraciones de un colaborador eficaz, Óscar Acuña Peralta, hermano del fundador de APP, habría recibido un total de S/ 77.000 del empresario Nilo Burga Malca, dueño de la empresa Frigoinca. Los pagos, realizados entre septiembre y diciembre de 2023, se depositaron en montos de S/ 5 mil, S/ 7 mil, S/ 30 mil, S/ 20 mil y S/ 15 mil, a una cuenta en el Banco de Crédito del Perú.

Al ser consultado, Óscar Acuña admitió haber recibido los pagos, pero aseguró que se trató de un préstamo personal destinado a cubrir gastos de personal administrativo. Aseguró que el dinero ya había sido devuelto.

Sin embargo, el colaborador eficaz sostiene que el verdadero propósito de estos pagos era facilitar la influencia política de Frigoinca ante las entidades del gobierno regional, lo que podría haber favorecido a la empresa en diversas gestiones o trámites oficiales.

La Libertad: Anibal Morillo, gerente regional de Salud, renuncia tras ser involucrado en red de corrupción de Frigoinca

Hermano de César Acuña es señalado por colaboradores eficaces como parte de red de corrupción de Frigoinca en La Libertad

Keiko Fujimori y César Acuña se retiran del bloque electoral de la CADE 2025

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Poder Judicial levanta prisión preventiva a Elizabeth Peralta: fiscal vinculada a Ándres Hurtado queda en libertad

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para las Elecciones 2026

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026

