APP retira a Óscar Acuña de lista de precandidatos al Congreso tras ser acusado de recibir coima de Frigoinca

Alianza para el Progreso (APP) decidió retirar a Óscar Acuña, hermano de su líder César Acuña, de la lista de precandidatos al Congreso para las elecciones de 2026. La medida se tomó luego de que se conociera que Acuña, quien además es coordinador regional de APP en La Libertad, fue señalado de recibir un soborno de S/77.000 de la productora de alimentos Frigoinca. La denuncia surgió este fin de semana, y se alega que el dinero fue entregado para que Acuña favoreciera a la empresa en fiscalizaciones a cargo del Gobierno Regional.

A través de un comunicado, el partido político explicó que la decisión de retirar a Óscar Acuña de esta carrera se basó en un informe periodístico que reveló hechos que deben ser aclarados. En ese sentido, APP señaló que se ha dispuesto el inicio inmediato de la investigación correspondiente para esclarecer la situación.

"La Dirección Ejecutiva Nacional informa que el señor Óscar Acuña Peralta no participará en el proceso electoral 2026", se lee en el comunicado.

César Acuña involucrado con Frigoinca de Nilo Burga

Una investigación ha destapado una presunta red de corrupción que involucra al Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, y varios miembros clave de su partido, Alianza para el Progreso (APP).

Según las declaraciones de un colaborador eficaz, Óscar Acuña Peralta, hermano del fundador de APP, habría recibido un total de S/ 77.000 del empresario Nilo Burga Malca, dueño de la empresa Frigoinca. Los pagos, realizados entre septiembre y diciembre de 2023, se depositaron en montos de S/ 5 mil, S/ 7 mil, S/ 30 mil, S/ 20 mil y S/ 15 mil, a una cuenta en el Banco de Crédito del Perú.

Al ser consultado, Óscar Acuña admitió haber recibido los pagos, pero aseguró que se trató de un préstamo personal destinado a cubrir gastos de personal administrativo. Aseguró que el dinero ya había sido devuelto.

Sin embargo, el colaborador eficaz sostiene que el verdadero propósito de estos pagos era facilitar la influencia política de Frigoinca ante las entidades del gobierno regional, lo que podría haber favorecido a la empresa en diversas gestiones o trámites oficiales.