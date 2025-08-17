HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Elecciones

Martín Vizcarra: Mario Vizcarra, hermano del expresidente, estaría dispuesto a postular como precandidato de Perú Primero

El hermano de Martín Vizcarra aseguró que solo postularía como precandidato presidencial para las próximas elecciones en caso el expresidente no pueda levantar las inhabilitaciones en su contra.

Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, es uno de los voceados a suplir al expresidente en las próximas elecciones presidenciales | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, es uno de los voceados a suplir al expresidente en las próximas elecciones presidenciales | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Luego de que Martín Vizcarra sumara a su inhabilitación política una reciente condena de prisión preventiva por cinco meses dictada por el Poder Judicial, su situación de cara a las Elecciones Generales 2026 ha quedado colgando de un hilo. Ante este escenario, su hermano, Mario Vizcarra, es uno de los llamados a suplirlo en un eventual escenario donde no podría postular a la presidencia. Al ser consultado sobre esta posibilidad en entrevista con RPP, el hermano del expresidente afirmó que si estaría dispuesto a suplir a Martín Vizcarra en su candidatura, siempre y cuando sea completamente seguro que este no podría postular.

"Claro que sí (estaría dispuesto a ser precandidato de Perú Primero). Estamos todavía dentro de los plazos en los cuales Martín (Vizcarra) va a estar en las condiciones de postular. (…) Todavía no estemos en especulaciones. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido", indicó en entrevista el hermano del todavía representante presidencial de Perú Primero.

PUEDES VER: CIDH rechaza Ley de Amnistía promulgada por Boluarte: "Están beneficiando a torturadores, violadores, asesinos"

lr.pe

El hermano del expresidente consideró que los fueros internacionales dictaran un fallo a favor de Martín Vizcarra, permitiéndole así postular en las próximas elecciones presidenciales: "En realidad, el tema de que pueda continuar en la política y la posibilidad de postular se mantiene más vigente que nunca. Esta prisión preventiva es una perla más del gran rosario que es esta permanente persecución política. (...)", señaló.

Mario Vizcarra aseguró también que las medidas judiciales y los juicios en contra de su hermano tendrán fin pronto: "Hay ya muchos pedidos de hacer movilizaciones a nivel nacional. Nosotros pedimos calma, pedimos tranquilidad. Esto se va a solucionar en muy breve plazo. Un poco de paciencia que estamos muy optimistas", apuntó.

PUEDES VER: JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

lr.pe

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra

Mario Vizcarra Cornejo es una figura que ha comenzado a llamar la atención dentro del panorama político nacional. Ingeniero de profesión como su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, Mario se ha convertido en uno de los voceados a "tomar la batuta" de Martín Vizcarra ante su imposibilidad para postular en las próximas Elecciones Generales 2026.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Unidad Nacional y Venceremos avanzan mientras otras alianzas se derrumban

lr.pe

Su cercanía con el expresidente va más allá del vínculo familiar, Mario ha sido visto en distintas actividades proselitistas junto a Martín Vizcarra. Registrado en Perú Primero desde junio del 2023, el hermano de Martín Vizcarra estaría habilitado para participar como un potencial candidato presidencial de la agrupación.

No obstante, y pese a ser todavía no una cara reconocida en la política nacional, el hermano de Martín Vizcarra no está libre de cuestionamientos. Y es que la Fiscalía investiga a Mario Vizcarra y a su hermano César por presunta participación en una red de corrupción junto a funcionarios de la Municipalidad de Ilabaya, en Tacna. Las pesquisas señalan que, a través de la empresa C y M Vizcarra S.A.C., habrían concertado contratos irregulares en 2018 para proveer maquinaria destinada a procesos de construcción en los ríos Ilabaya y Locumba, lo que implica posibles delitos de corrupción.

Martín Vizcarra fue condenado a cinco meses de prisión preventiva

El Poder Judicial dispuso que el exgobernante Martín Vizcarra cumpla cinco meses de prisión preventiva, al ser investigado por presuntamente haber recibido sobornos que superarían los S/2 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Según la Fiscalía, las irregularidades estarían vinculadas con las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

PUEDES VER: Pedro Castillo: Corte Suprema evaluará pedido para anular prisión preventiva este jueves 21 de agosto

lr.pe

En la audiencia, el fiscal Germán Juárez sostuvo que el exmandatario favoreció a las empresas Obrainsa e ICCGSA en la adjudicación de dichos proyectos a cambio de pagos ilícitos. A su vez, el juez Jorge Chávez Tamariz señaló que existen elementos suficientes para sostener el riesgo de fuga y la posibilidad de que Vizcarra obstruya el proceso. Por ello, argumentó que la prisión preventiva se justifica en la falta de arraigo laboral y familiar, así como en la expectativa de una eventual condena.

Tras la resolución, Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo mientras avanzan las indagaciones por presuntos delitos de corrupción. Su abogado, Erwin Siccha, anunció que apelará la medida y cuestionó un posible conflicto de interés, ya que la esposa del juez forma parte del equipo especial Lava Jato. Cabe recordar que en junio el Poder Judicial había rechazado la prisión preventiva, optando por comparecencia con restricciones, decisión que fue apelada por la Fiscalía. Con esta nueva medida, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos que cumplen prisión preventiva por casos de corrupción.

Notas relacionadas
La mesa de los encarcelados: Carlincatura retrata cómo las exautoridades del Perú fueron a parar al penal de Barbadillo

La mesa de los encarcelados: Carlincatura retrata cómo las exautoridades del Perú fueron a parar al penal de Barbadillo

LEER MÁS
Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

Sentado y caminando de un lado a otro: así estuvo Vizcarra en una habitación del PJ tras orden de prisión

LEER MÁS
Streamer Cristorata asegura que visitará a Martín Vizcarra en Barbadillo: "Voy a llevarle su frutita"

Streamer Cristorata asegura que visitará a Martín Vizcarra en Barbadillo: "Voy a llevarle su frutita"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: ¿quiénes serían los precandidatos a la presidencia del Perú?

Elecciones 2026: ¿quiénes serían los precandidatos a la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Presidente inmobiliario buscaba hacer un aporte “por fuera” a Keiko Fujimori

Presidente inmobiliario buscaba hacer un aporte “por fuera” a Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elecciones Ecuador 2025: ¿qué es, cuándo es dónde votar, candidatos y resultados de Elecciones Presidenciales?

Elecciones Ecuador 2025: ¿qué es, cuándo es dónde votar, candidatos y resultados de Elecciones Presidenciales?

LEER MÁS
Los túneles secretos en la Casa Blanca que protegen a los presidentes de EE. UU. desde 1950: hay sótanos antibombas

Los túneles secretos en la Casa Blanca que protegen a los presidentes de EE. UU. desde 1950: hay sótanos antibombas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Elecciones

Elecciones 2026: ¿quiénes serían los precandidatos a la presidencia del Perú?

Presidente inmobiliario buscaba hacer un aporte “por fuera” a Keiko Fujimori

Elecciones Ecuador 2025: ¿qué es, cuándo es dónde votar, candidatos y resultados de Elecciones Presidenciales?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota