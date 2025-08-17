Martín Vizcarra: Mario Vizcarra, hermano del expresidente, estaría dispuesto a postular como precandidato de Perú Primero

Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, es uno de los voceados a suplir al expresidente en las próximas elecciones presidenciales | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Luego de que Martín Vizcarra sumara a su inhabilitación política una reciente condena de prisión preventiva por cinco meses dictada por el Poder Judicial, su situación de cara a las Elecciones Generales 2026 ha quedado colgando de un hilo. Ante este escenario, su hermano, Mario Vizcarra, es uno de los llamados a suplirlo en un eventual escenario donde no podría postular a la presidencia. Al ser consultado sobre esta posibilidad en entrevista con RPP, el hermano del expresidente afirmó que si estaría dispuesto a suplir a Martín Vizcarra en su candidatura, siempre y cuando sea completamente seguro que este no podría postular.

"Claro que sí (estaría dispuesto a ser precandidato de Perú Primero). Estamos todavía dentro de los plazos en los cuales Martín (Vizcarra) va a estar en las condiciones de postular. (…) Todavía no estemos en especulaciones. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido", indicó en entrevista el hermano del todavía representante presidencial de Perú Primero.

El hermano del expresidente consideró que los fueros internacionales dictaran un fallo a favor de Martín Vizcarra, permitiéndole así postular en las próximas elecciones presidenciales: "En realidad, el tema de que pueda continuar en la política y la posibilidad de postular se mantiene más vigente que nunca. Esta prisión preventiva es una perla más del gran rosario que es esta permanente persecución política. (...)", señaló.

Mario Vizcarra aseguró también que las medidas judiciales y los juicios en contra de su hermano tendrán fin pronto: "Hay ya muchos pedidos de hacer movilizaciones a nivel nacional. Nosotros pedimos calma, pedimos tranquilidad. Esto se va a solucionar en muy breve plazo. Un poco de paciencia que estamos muy optimistas", apuntó.

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra

Mario Vizcarra Cornejo es una figura que ha comenzado a llamar la atención dentro del panorama político nacional. Ingeniero de profesión como su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, Mario se ha convertido en uno de los voceados a "tomar la batuta" de Martín Vizcarra ante su imposibilidad para postular en las próximas Elecciones Generales 2026.

Su cercanía con el expresidente va más allá del vínculo familiar, Mario ha sido visto en distintas actividades proselitistas junto a Martín Vizcarra. Registrado en Perú Primero desde junio del 2023, el hermano de Martín Vizcarra estaría habilitado para participar como un potencial candidato presidencial de la agrupación.

No obstante, y pese a ser todavía no una cara reconocida en la política nacional, el hermano de Martín Vizcarra no está libre de cuestionamientos. Y es que la Fiscalía investiga a Mario Vizcarra y a su hermano César por presunta participación en una red de corrupción junto a funcionarios de la Municipalidad de Ilabaya, en Tacna. Las pesquisas señalan que, a través de la empresa C y M Vizcarra S.A.C., habrían concertado contratos irregulares en 2018 para proveer maquinaria destinada a procesos de construcción en los ríos Ilabaya y Locumba, lo que implica posibles delitos de corrupción.

Martín Vizcarra fue condenado a cinco meses de prisión preventiva

El Poder Judicial dispuso que el exgobernante Martín Vizcarra cumpla cinco meses de prisión preventiva, al ser investigado por presuntamente haber recibido sobornos que superarían los S/2 millones durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Según la Fiscalía, las irregularidades estarían vinculadas con las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

En la audiencia, el fiscal Germán Juárez sostuvo que el exmandatario favoreció a las empresas Obrainsa e ICCGSA en la adjudicación de dichos proyectos a cambio de pagos ilícitos. A su vez, el juez Jorge Chávez Tamariz señaló que existen elementos suficientes para sostener el riesgo de fuga y la posibilidad de que Vizcarra obstruya el proceso. Por ello, argumentó que la prisión preventiva se justifica en la falta de arraigo laboral y familiar, así como en la expectativa de una eventual condena.

Tras la resolución, Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo mientras avanzan las indagaciones por presuntos delitos de corrupción. Su abogado, Erwin Siccha, anunció que apelará la medida y cuestionó un posible conflicto de interés, ya que la esposa del juez forma parte del equipo especial Lava Jato. Cabe recordar que en junio el Poder Judicial había rechazado la prisión preventiva, optando por comparecencia con restricciones, decisión que fue apelada por la Fiscalía. Con esta nueva medida, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos que cumplen prisión preventiva por casos de corrupción.