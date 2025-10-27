Congresista Azurín se opone al toque de queda durante el estado de emergencia: “No a medidas radicales”

El Gobierno de José Jerí declaró, el 22 de octubre, un nuevo estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao ante el aumento de las extorsiones y asesinatos. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dejó entrever la posibilidad de aplicar un toque de queda en la capital con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.

Ante esta situación, el congresista Alfredo Azurín expresó su rechazo a la implementación de un toque de queda como una acción preventiva para frenar la inseguridad, al considerar que se trata de “una medida radical”.

Rechazo al toque de queda

Asimismo, indicó que el toque de queda no es una solución viable, ya que sería complicado aplicarlo en las condiciones sociales actuales. En su lugar, propuso reforzar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la ciudadanía para enfrentar la inseguridad.

“Creo que lo que estamos haciendo ahora es efectivo, pero necesitamos el involucramiento de toda la población”, dijo en Canal N.

Azurín señaló que la inseguridad no es un problema reciente, sino que se arrastra desde hace más de 20 años. Sin embargo, destacó que la policía ha recuperado su capacidad de inteligencia y pidió apoyar al Gobierno en todas las acciones que fortalezcan la gobernabilidad y el orden.

Estado de emergencia

Los Gobiernos de Dina Boluarte y Pedro Castillo acumulan un total de 16 declaratorias de estados de emergencia en los últimos 10 años. Esta medida, aplicada ante el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia, buscó frenar la ola de violencia que afecta al país. Sin embargo, a pesar de la implementación de estas acciones, la criminalidad continúa con fuerza.

Esta medida excepcional permite restringir derechos constitucionales y otorga mayores facultades a las fuerzas del orden, tanto policiales como militares.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, ha recurrido a la declaración de 9 estados de emergencia, lo que la convierte en la mandataria que más ha utilizado esta medida desde 2015. En total, se han acumulado 343 días en los que se han impuesto restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Mientras que durante el gobierno de Pedro Castillo, que comenzó en julio de 2021, se emitieron 7 estados de emergencia, lo que sumó un total de 315 días de restricciones

Ni Martín Vizcarra ni Francisco Sagasti recurrieron a la declaración de estados de emergencia por inseguridad durante sus gestiones. En el caso de Vizcarra, la única vez que se aplicó esta medida fue en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.