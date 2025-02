Victor Caballero 'Curwen' denuncia haber recibido amenaza de bomba: "Sé que la Policía no hará nada"

Este martes 4 de febrero, el periodista Victor Caballero, conocido también como Curwen, denunció haber sido víctima de una amenaza de bomba. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Caballero compartió un mensaje que recibió en WhatsApp con el siguiente contenido: “Hola señor Víctor, mañana en su casa bombita, cuidado”.

Ante esta situación, el periodista hizo pública la amenaza en su red social y enfatizó la inacción de las autoridades ante estos casos. “Sé que la Policía Nacional no hará nada, pero igual dejo constancia”, escribió Curwen.

La República contactó con el periodista tras la publicación de la amenaza para conocer si tomará medidas adicionales al respecto. "Ninguna denuncia. Es una pérdida de tiempo", recalcó Victor Caballero.

En redes sociales, diversos seguidores del periodista han reaccionado con preocupación ante la situación, donde varios usuarios han expresado su solidaridad con Curwen. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional del Perú no ha emitido un pronunciamiento sobre esta publicación.

"Si algo me pasa, lo responsabilizo directamente"

Días atrás, Victor Caballero denunció haber sido blanco de constantes ataques desde la cuenta oficial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga en redes sociales. El periodista expresó preocupación por su seguridad y señaló que en al menos cuatro videos publicados por el burgomaestre ha sido mencionado con términos despectivos.

"El alcalde Rafael López Aliaga me llama 'CPP' del expresidente Martín Vizcarra en un TikTok publicado en su cuenta oficial. Los insultos los tomo de quien viene, pero si algo me pasa, si me disparan en la puerta de mi casa, lo responsabilizo directamente. Es el cuarto video que me dedica", publicó Curwen.