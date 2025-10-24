HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Fuerza Popular y su racismo contra pueblos indígenas | FUERTE Y CLARO con Manuela Camacho

Política

‘Curwen en La República’ finaliza sus transmisiones en LR+

El programa de streaming llegó a su fin tras un acuerdo con el conductor.

La República comunica a su audiencia la finalización de ‘Curwen en La República’, espacio conducido por Víctor Caballero a través de nuestra plataforma LR+. El programa, que se transmitía de lunes a viernes al mediodía, formó parte de la oferta informativa digital del medio, con entrevistas, análisis y comentarios sobre la coyuntura nacional.

Durante su emisión en nuestra programación, el espacio contribuyó a fortalecer el diálogo y el debate sobre temas de interés público, consolidando la apuesta del medio por los formatos en vivo y las nuevas narrativas digitales, a través de las plataformas de YouTube, Facebook y X.

Asimismo, La República informa que en los próximos días se dará a conocer el nuevo programa de streaming que ocupará el horario de lunes a viernes a las 12.00 p. m. en LR+, como parte de una estrategia de actualización y mejora continua en la oferta informativa multiplataforma.

