HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Tendencias

Susel Paredes sorprende a Curwen al traer su Labubu al programa: "Es igualita"

Luego de participar en la vacancia a Dina Boluarte como parte del Congreso de la República, Susel Paredes habló en 'Curwen en La República' sobre su futuro, además de presentar a su "mascota".

Susel Paredes fue invitada del programa 'Curwen en La República'. Foto: composiciónLR/YouTube
Susel Paredes fue invitada del programa 'Curwen en La República'. Foto: composiciónLR/YouTube

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, conversó con Víctor Caballero, alias Curwen, en 'Curwen en La República' acerca de la vacancia a Dina Boluarte realizada por el Legislativo, sus aspiraciones a la Alcaldía de Lima y presentó a una singular "acompañante".

La parlamentaria sorprendió al conductor al comienzo de la entrevista con una de las populares muñecas Labubu, con la cual muchos usuarios en la redes sociales la han comparado.

PUEDES VER: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

lr.pe

Susel Paredes bromea con su Labubu en el programa de Curwen

Previo a comentar sobre la reciente vacancia de Dina Boluarte hecha por el Congreso de la República, Susel Paredes fue presentada por Curwen como la "tía Labubu", debido a la masiva acogida que ha tenido este apodo a la parlamentaria. Luego, Paredes sorprendió al comunicador sacando una de las singulares muñecas y comentando acerca del gusto que ha adquirido hacia ellas.

"Hoy día la he traído, es mi mascota, me ha generado mucho cariño. En un programa dijeron 'es igualita a Labubu' y yo decía 'qué era Labubu'. Era ella y me ha gustado", contó Paredes.

Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima

En otro momento de la entrevista, la congresista le confirmó a Curwen su intención de participar en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

"Lo voy a decir, quiero ser alcaldesa de Lima. La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta, que no habrá sido presidenta de la Apafa, pero tiene muchos sobrinos", dijo entre risas.

Notas relacionadas
Curwen ante desidia del Gobierno: “Los transportistas están pidiendo auxilio porque los están matando”

Curwen ante desidia del Gobierno: “Los transportistas están pidiendo auxilio porque los están matando”

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

LEER MÁS
Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

Transportistas en SJL conmueven al cantarle cumpleaños a un conductor en pleno paro: "Gente luchadora"

LEER MÁS
Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

Perrito ‘devoto’ del Señor de los Milagros se roba miradas con su hábito morado: "Listo para la procesión"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

Reportera pregunta por el presidente José Jerí y ciudadana lanza demoledora crítica: "Que se vayan todos"

LEER MÁS
Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

LEER MÁS
'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

LEER MÁS
Peruano en bicicleta grita eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras su vacancia y redes lo apoyan: “Nos representa a los 33 millones”

Peruano en bicicleta grita eufórico frente a la casa de Dina Boluarte tras su vacancia y redes lo apoyan: “Nos representa a los 33 millones”

LEER MÁS
Empresario sorprende al mostrar cómo se usan las escaleras eléctricas en Japón y en redes dicen: "Superó a todos los países"

Empresario sorprende al mostrar cómo se usan las escaleras eléctricas en Japón y en redes dicen: "Superó a todos los países"

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Tendencias

Los mejores memes que dejó la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del Perú

'Lady 2 soles': usuarios crean divertidos memes y videos con IA sobre policía que se negó a pagar su pasaje a un chofer

Joven de Huaral sorprende al llegar a medianoche a la UNMSM para rendir su examen de admisión: "Es la primera vez que postulo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025