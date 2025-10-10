Susel Paredes sorprende a Curwen al traer su Labubu al programa: "Es igualita"

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, conversó con Víctor Caballero, alias Curwen, en 'Curwen en La República' acerca de la vacancia a Dina Boluarte realizada por el Legislativo, sus aspiraciones a la Alcaldía de Lima y presentó a una singular "acompañante".

La parlamentaria sorprendió al conductor al comienzo de la entrevista con una de las populares muñecas Labubu, con la cual muchos usuarios en la redes sociales la han comparado.

Susel Paredes bromea con su Labubu en el programa de Curwen

Previo a comentar sobre la reciente vacancia de Dina Boluarte hecha por el Congreso de la República, Susel Paredes fue presentada por Curwen como la "tía Labubu", debido a la masiva acogida que ha tenido este apodo a la parlamentaria. Luego, Paredes sorprendió al comunicador sacando una de las singulares muñecas y comentando acerca del gusto que ha adquirido hacia ellas.

"Hoy día la he traído, es mi mascota, me ha generado mucho cariño. En un programa dijeron 'es igualita a Labubu' y yo decía 'qué era Labubu'. Era ella y me ha gustado", contó Paredes.

Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima

En otro momento de la entrevista, la congresista le confirmó a Curwen su intención de participar en las próximas elecciones regionales y municipales de 2026.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

"Lo voy a decir, quiero ser alcaldesa de Lima. La primera alcaldesa Labubu de todo el planeta, que no habrá sido presidenta de la Apafa, pero tiene muchos sobrinos", dijo entre risas.