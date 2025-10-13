HOYSuscripcion LR Focus

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Política

Curwen ante renuncia de López Aliaga: “Se zurra en la ley electoral y postular a la Presidencia siempre fue su propósito”

En su programa, Curwen criticó duramente la llegada de José Jerí a la Presidencia y dijo que la renuncia de Rafael López Aliaga es una maniobra electoral. También señaló contradicciones, denuncias y pactos políticos que ponen en duda el rumbo del país.


Curwen cuestiona a Jerí y la salida de López Aliaga rumbo a la Presidencia. Foto: composición LR
Curwen cuestiona a Jerí y la salida de López Aliaga rumbo a la Presidencia. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Curwen en La República’, Víctor Caballero abrió el espacio con un recordatorio sobre el perfil poco conocido del nuevo presidente del Perú, José Jerí, y destacó que para gran parte de la población “no sería más que un desconocido”. “Nadie sabe quién es, de dónde es ni cuál sería su entorno”, comentó Curwen, quien recordó que Jerí inició su carrera política en Somos Perú hace más de una década, aunque sin mayor protagonismo. Añadió que no llegó al Congreso por elección directa, sino como accesitario de Martín Vizcarra tras la inhabilitación de este, pese a su alta votación en las elecciones de 2021.

Durante el programa, el conductor también subrayó que Jerí asumió el mandato del país como resultado de un pacto político que continúa la línea del anterior Gobierno. “El señor Jerí está en la Presidencia porque así lo ha decidido el mismo pacto que mantuvo a Dina Boluarte”, afirmó y criticó que hasta ahora no cuente con un gabinete ministerial definido. A esto se suman las denuncias que arrastra desde su paso por el Congreso, como la de una presunta violación sexual, además de recientes y cuestionables operativos en penales como el de Ancón. “José Jerí quiere ser Bukele, pero se olvida de que votó a favor de leyes procrimen”, sentenció Curwen, y dejó en evidencia la contradicción entre el discurso y la práctica política del nuevo mandatario.

Rosa María Palacios ante falta de gabinete: "Jerí no puede hacer nada jurídicamente válido sin un refrendo ministerial"

Sin embargo, uno de los momentos más resaltantes del programa fue cuando se abordó la renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima, acontecimiento que Curwen no dudó en calificar como una jugada de oportunismo político y una clara evidencia de que el líder de Renovación Popular utiliza los cargos públicos como trampolín electoral. Caballero recordó que, en una de sus últimas actividades como alcalde —la rendición de cuentas realizada en el anfiteatro del parque de la Exposición—, López Aliaga convirtió lo que debía ser un acto institucional en un show político con claros tintes proselitistas, incluso usando a niños como parte de su narrativa presidencial. “Esta fue una evidente fiesta de inicio de campaña y una última muestra de cómo López Aliaga se zurra en la ley electoral”, comentó Curwen, en alusión a la manera en que el ahora exalcalde desvirtuó el evento.

Además, el conductor analizó la reciente participación de López Aliaga en el programa ‘El valor de la verdad’, donde confirmó públicamente su intención de postular a la Presidencia luego de haberlo negado en múltiples ocasiones. “En su momento y por enésima vez, López Aliaga mintió porque lo que primero quería es que la gente votara por él para alcalde de Lima, sabiendo que siempre fue otro su propósito”, recalcó Curwen y evidenció un patrón de contradicciones en el comportamiento del candidato presidencial.

Para cerrar el segmento, Curwen también recordó otras muestras de incoherencia por parte del líder de Renovación Popular, como cuando elogió el desempeño de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior, a pesar de que su gestión fue una de las más cuestionadas por el aumento de la criminalidad y la creciente sensación de inseguridad en las calles.

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

lr.pe

Curwen concluyó enfatizando que la renuncia de López Aliaga representa no solo una falta de compromiso con los limeños que depositaron su confianza en él, sino también una estrategia puramente electoral, carente de ética y de visión de Estado. El conductor dejó claro que tanto el nuevo presidente como el exalcalde comparten una forma de hacer política, en la que priorizan los intereses personales sobre los del país.

