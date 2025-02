Un colaborador eficaz, quien fuera mano derecha del congresista Guillermo Bermejo, aseguró que este realizó un pacto con el juez Andrés Arturo Churampi Garibaldi, que lo absolvió en segunda instancia del caso que se seguía por presunta filiación terrorista y que se encontraba en juicio, en enero del 2022. Asimismo, narró que Bermejo, quien será candidato a la presidencia en 2026 con el partido político Voces del Pueblo, se fue a festejar con sus allegados, tras el fallo judicial, según el reportaje del dominical Panorama.

De acuerdo con el testimonio del colaborador, el legislador se reunió en un café de la avenida Caminos del Inca, en Surco, donde el magistrado Churampi le habría ofrecido su apoyo en el proceso judicial que enfrentaba. En dicha junta también se encontraban los abogados Raúl Martínez y su abogado Ronald Atencio.

“Se acercó el congresista con el abogado Atencio, se sentaron y conversaron sobre su caso por espacio de unos dos minutos, manifestándole el magistrado que le apoyaría en su caso, y el congresista refirió que el caso se coordine con Raúl Martínez y su abogado Ronald Atencio. Se despidieron. Solo se quedó en el lugar el magistrado juez”, contó el colaborador eficaz. Luego añadió: "Celebraron en la Casa Guillermo Bermejo donde señalaban que ahora sí están listos para el partido Político “Voces del Pueblo” y está listo como candidato a la Presidencia”.

Por otro lado, el colaborador, CE 11-2024, no solo menciona a Bermejo, sino que también involucra a otros miembros de su círculo cercano, incluyendo a Lenin Romero, presidente del Comité de Disciplina de "Voces del Pueblo", quien supuestamente facilitó el contacto entre Bermejo y el juez Churampi. “Tengo conocimiento que Guillermo Bermejo Rojas, por intermedio de su asesor ligado a su partido político, el abogado, Lennin Romero Casavilca, lo presentó al abogado de nombre Raúl, creo que su apellido es Martínez”, dijo el colaborador eficaz.

A pesar de las graves acusaciones, Bermejo ha mantenido una postura desafiante. En un video reciente, el congresista se defendió de las críticas, afirmando que su moral es su mejor defensa. "No me entran balas", declaró, aludiendo a su experiencia previa con la justicia, donde ha sido detenido y procesado en varias ocasiones, pero siempre absuelto.

A pesar de su absolución, el segundo juicio contra Guillermo Bermejo fue calificado como defectuoso por el Poder Judicial, que ahora lo ha llevado nuevamente al banquillo de los acusados por la presunta filiación al terrorismo. Por su parte, Bermejo, señalado por haber tenido presuntos vínculos con la alta dirección de Sendero Luminoso, conocido como camarada "Che", enfrenta ahora nuevas acusaciones de un colaborador de su entorno cercano, quien lo acusa de haberse reunido y pactado con el juez que lleva su caso por terrorismo.

Abogado de Guillermo Bermejo y juez niegan los dichos del colaborador eficaz

El abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, se mostró sorprendido por las acusaciones del colaborador eficaz, afirmando que es la primera vez que escucha sobre este testimonio tras ser mencionado como un testigo entre la reunión entre el parlamentario y el juez Andrés Arturo Churampi Garibald.

"No tengo ningún tipo de conocimiento de esa declaración, no nos han notificado, no sabemos el contexto", declaró Atencio. "¿Es la primera vez que escucha sobre ese colaborador?”, pregunta el periodista. “Sí, es la primera vez”, respondió el letrado.

El magistrado Churampi, por su parte, ha rechazado las acusaciones, afirmando que nunca se ha reunido con Bermejo ni con su equipo. "Rechazo totalmente lo que se está diciendo. Nunca he tenido contacto con esas personas", declaró en una comunicación con la prensa.

"Veo que tratan hacer me daño, que usen mi nombre completo, incluso, no sé, me causa extrañeza la declaración de esta colaboración. (...) Nunca, nunca, nunca, yo vivo en Surco, pero nunca en un café ni nada, en ningún café y en ninguna parte", expresó el magistrado.