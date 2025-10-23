Osmán Morote seguirá en prisión: Poder Judicial niega excarcelación para excabecilla de Sendero Luminoso

Osmán Morote, condenado a cadena perpetua por sus vínculos con Sendero Luminoso y su participación en diversas matanzas perpetradas por dicha organización terrorista, permanecerá en prisión. El cabecilla senderista, conocido dentro de la cúpula subversiva como camarada Remigio, presentó un recurso judicial con el objetivo de anular la pena perpetua que cumple en el penal de Ancón I. En respuesta, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria rechazó su solicitud.

La decisión fue adoptada por los jueces Pilar Carbonel, Doris Rodríguez y Richard Llacsahuanga, quienes señalaron que Morote no cumple con las condiciones humanitarias necesarias para justificar su excarcelación. Asimismo, precisaron que los argumentos jurídicos presentados no son suficientes para otorgarle la excepción de pena solicitada.

Morote Barrionuevo fue condenado en dos procesos judiciales clave por terrorismo. En 2006, la Sala Penal Nacional lo sentenció a 25 años de prisión por su participación como dirigente de alto nivel en la organización subversiva responsable de múltiples atentados y asesinatos durante el conflicto armado interno.

Tras cumplir esa condena y obtener la libertad en 2018, fue puesto brevemente bajo arresto domiciliario. Sin embargo, ese mismo año volvió a ser sentenciado, esta vez a cadena perpetua, por su implicación en el atentado de la calle Tarata, perpetrado en Miraflores en 1992. Este ataque, uno de los más violentos de Sendero Luminoso, dejó 25 muertos y más de 150 heridos. Esta última condena reafirmó su responsabilidad en uno de los crímenes más atroces de la organización y lo mantuvo nuevamente en prisión.

¿Quién es Osmán Morote? El excabecilla de Sendero Luminoso

Osman Morote Barrionuevo es un exdirigente de Sendero Luminoso. Nació en Cusco en 1949 y cursó estudios en la Universidad Nacional San Cristobal de Humanga, donde se vinculó con círculos marxistas y posteriormente con el grupo fundado por Abimael Guzmán. Dentro de la estructura senderista, Morote ocupó un lugar destacado como miembro del Comité Central, órgano encargado de la planificación política y militar del grupo, así como de la difusión de su ideología maoísta.

A lo largo del conflicto armado interno, Morote desempeñó funciones estratégicas en la organización, centradas en la coordinación de acciones subversivas y en la articulación del discurso ideológico de Sendero Luminoso. Su papel como uno de los principales cuadros terroristas lo convirtió en una figura clave detrás de las decisiones operativas que condujeron a múltiples atentados en diversas regiones del país. Fue detenido en 1988 durante una operación policial en Huancayo y permaneció recluido en penales de máxima seguridad, donde continuó siendo considerado un referente simbólico para la militancia senderista.