HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Política

Osmán Morote seguirá en prisión: Poder Judicial niega excarcelación para excabecilla de Sendero Luminoso

Los jueces informaron que Morote no cumple con condiciones humanitarias para su excarcelación. Además, sus argumentos jurídicos no justifican la excepción de pena solicitada, manteniéndolo en el penal de Ancón I.

Terrorista que perpetró el atentado de Tarata continuará en Ancón I | Composición: LR.
Terrorista que perpetró el atentado de Tarata continuará en Ancón I | Composición: LR.

Osmán Morote, condenado a cadena perpetua por sus vínculos con Sendero Luminoso y su participación en diversas matanzas perpetradas por dicha organización terrorista, permanecerá en prisión. El cabecilla senderista, conocido dentro de la cúpula subversiva como camarada Remigio, presentó un recurso judicial con el objetivo de anular la pena perpetua que cumple en el penal de Ancón I. En respuesta, la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria rechazó su solicitud.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión fue adoptada por los jueces Pilar Carbonel, Doris Rodríguez y Richard Llacsahuanga, quienes señalaron que Morote no cumple con las condiciones humanitarias necesarias para justificar su excarcelación. Asimismo, precisaron que los argumentos jurídicos presentados no son suficientes para otorgarle la excepción de pena solicitada.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir 'El Frontón': "Con ese dinero se pueden hacer dos penales"

lr.pe

Morote Barrionuevo fue condenado en dos procesos judiciales clave por terrorismo. En 2006, la Sala Penal Nacional lo sentenció a 25 años de prisión por su participación como dirigente de alto nivel en la organización subversiva responsable de múltiples atentados y asesinatos durante el conflicto armado interno.

Tras cumplir esa condena y obtener la libertad en 2018, fue puesto brevemente bajo arresto domiciliario. Sin embargo, ese mismo año volvió a ser sentenciado, esta vez a cadena perpetua, por su implicación en el atentado de la calle Tarata, perpetrado en Miraflores en 1992. Este ataque, uno de los más violentos de Sendero Luminoso, dejó 25 muertos y más de 150 heridos. Esta última condena reafirmó su responsabilidad en uno de los crímenes más atroces de la organización y lo mantuvo nuevamente en prisión.

PUEDES VER: Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

lr.pe

¿Quién es Osmán Morote? El excabecilla de Sendero Luminoso

Osman Morote Barrionuevo es un exdirigente de Sendero Luminoso. Nació en Cusco en 1949 y cursó estudios en la Universidad Nacional San Cristobal de Humanga, donde se vinculó con círculos marxistas y posteriormente con el grupo fundado por Abimael Guzmán. Dentro de la estructura senderista, Morote ocupó un lugar destacado como miembro del Comité Central, órgano encargado de la planificación política y militar del grupo, así como de la difusión de su ideología maoísta.

PUEDES VER: ¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

lr.pe

A lo largo del conflicto armado interno, Morote desempeñó funciones estratégicas en la organización, centradas en la coordinación de acciones subversivas y en la articulación del discurso ideológico de Sendero Luminoso. Su papel como uno de los principales cuadros terroristas lo convirtió en una figura clave detrás de las decisiones operativas que condujeron a múltiples atentados en diversas regiones del país. Fue detenido en 1988 durante una operación policial en Huancayo y permaneció recluido en penales de máxima seguridad, donde continuó siendo considerado un referente simbólico para la militancia senderista.

Notas relacionadas
UNMSM envía carta notarial a congresista Jorge Montoya por llamarlos parte de Sendero Luminoso

UNMSM envía carta notarial a congresista Jorge Montoya por llamarlos parte de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Miguel Harth-Bedoya: “Hasta Hitler y Stalin usaron música que se adecuaba a sus políticas terroríficas”

Miguel Harth-Bedoya: “Hasta Hitler y Stalin usaron música que se adecuaba a sus políticas terroríficas”

LEER MÁS
Luz Ibáñez, la primera peruana en postular a la Corte Internacional de Justicia: "Las mujeres estamos siempre bajo sospecha"

Luz Ibáñez, la primera peruana en postular a la Corte Internacional de Justicia: "Las mujeres estamos siempre bajo sospecha"

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público abre proceso disciplinario contra fiscal por el caso Cócteles

LEER MÁS
Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

Vladimir Cerrón pierde más de S/1 millón: PJ dispone transferir dinero de sus cuentas bancarias a favor del estado

LEER MÁS
Primer ministro anuncia que no se reorganizará la PNP pese a altos índices de criminalidad

Primer ministro anuncia que no se reorganizará la PNP pese a altos índices de criminalidad

LEER MÁS
Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025