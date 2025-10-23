Primer ministro anuncia que no se reorganizará la PNP pese a altos índices de criminalidad
El titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, explicó que en un periodo de lucha contra la criminalidad no sería factible realizar cambios en la Policía.
El primer ministro, Ernesto Álvarez, informó que no se reorganizará la Policía Nacional del Perú (PNP) porque no es óptimo buscar ello en un contexto de criminalidad.
"Si estamos en una guerra no podemos reorganizar al Ejercito al mismo tiempo. Si estamos en guerra con la criminalidad no podemos reorganizar seriamente a la Policía", dijo en conferencia de prensa.
Asimismo, también descartó cambiar los altos mandos de la institución. Lo que podríamos hacer, imitando a anteriores gobiernos, sería descabezar y llevar al retiro a 30 o 40 generales y coroneles. Sin investigación caso por caso ni conocimiento de causa no podríamos pasar al retiro a los generales y coroneles. Eso sería un desastre", anotó.
En lugar de ello, pidió dar una oportunidad a la PNP al igual que a los ministros de José Jerí. "Así como los funcionarios del Estado, aprovechar todas sus capacidad y en el transcurso de las batallas que vamos a librar, ahí ver quién sirve y quién no. Estamos en evaluación permanente", agregó.
Tras el asesinato de Eduardo Ruiz, más conocido como Trvko, se realizaron alguno cambios en la PNP. Se dispuso ello en la jefatura de la región policial de Lima, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección de Inteligencia de la PNP.
El jefe de la región policial de Lima, donde el general Enrique Monroy fue reemplazado por el general Manuel Vidarte. La jefatura de la Dirección de Inteligencia de la PNP fue asumida por el general Julio Mariño, mientras que el coronel José Zabala asumió el mando de la Dirincri, en reemplazo del coronel Marco Conde.
Adicionalmente, según un documento oficial al que accedió Canal N también se dispuso la "retención de cargo" de varios oficiales generales por "necesidades del servicio", mientras se desarrolla un proceso sumario interno.