José Domingo Pérez ante decisión del TC de archivar el caso Cócteles: “Los fundamentos no son jurídicos, sino políticos”

En entrevista con Juliana Oxenford en el programa ‘Arde Troya’, el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez cuestionó duramente la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de archivar el caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y a otras 40 personas. Así, el magistrado señaló que el fallo era “predecible” y advirtió que sus fundamentos “no son jurídicos, sino políticos”. El caso, que llevaba más de diez años de investigación, fue cerrado definitivamente por el TC tras declarar fundada la demanda presentada por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular.

Pérez sostuvo que, pese al archivo, el Ministerio Público “siempre demostró con pruebas la verdad”, refiriéndose a que “hubo dinero sucio que entró a las campañas políticas”. Asimismo, criticó que en el Perú “una persona jurídica, que es un partido político, tenga diferente trato en relación con otras personas jurídicas”. Según el fiscal, esta decisión debilita la lucha contra la corrupción y sienta un precedente negativo en la justicia peruana.

Durante la entrevista, Oxenford le consultó sobre la validez de las investigaciones si los hechos ocurrieron antes de que el financiamiento ilícito fuera tipificado como delito en el Código Penal. Pérez respondió que “ningún juez amparó desde el inicio esa tesis, solo los abogados de Keiko Fujimori”, y recordó además que, “en el año 2019, el Tribunal Constitucional ya había determinado que la calificación legal de delito de lavado de activos para el caso de la señora Fujimori es correcta”, tal como lo sostuvo la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien votó en contra del archivo.

El fiscal también cuestionó la legitimidad del fallo y la confianza que genera en la ciudadanía. “Cómo es que esta decisión pueda ser legítima, más allá de que pueda ser legal, ya que la legitimidad depende de la confianza que genera este fallo, y lo que es más que evidente es que existe desconfianza en relación con quienes integran el Tribunal Constitucional”, expresó. Cabe señalar que los magistrados Luz Pacheco y Manuel Monteagudo votaron en contra del archivo, mientras que Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Gustavo Hernández Chávez lo hicieron a favor.

Finalmente, Pérez advirtió que esta decisión podría beneficiar a otras exautoridades procesadas por financiamiento ilícito, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Susana Villarán. “No tengo temor de lo que vaya a pasar con los demás casos porque ahí están las pruebas y evidencias, pero sí lo tengo porque Keiko Fujimori ya anunció una persecución contra mí y, seguramente, también los demás fiscales”, afirmó. El fiscal denunció que “el cuerpo político pisotea la Fiscalía y ya está dando órdenes de lo que se tiene que hacer con nosotros”, con lo cual alertó de que cualquier fiscal que investigue a estas organizaciones “sufrirá la amenaza”.