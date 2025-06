El círculo cercano de Dina Boluarte en la ONU: hijo, nuera y Adrianzén representan al Perú en la organización

Dina Boluarte ha encontrado un lugar para ubicar a su círculo más cercano. Lo curioso es que no se trata de una institución cualquiera, ni siquiera de una institución nacional. La presidenta ha decidido que sus cuadros más íntimos representen al país ante nada menos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya sea como representantes permanentes o en cargos diplomáticos. La lista de elegidos no se limita únicamente al ex primer ministro Gustavo Adrianzén, sino que incluye también a dos familiares de la presidenta: su hijo, David Gómez Boluarte, y la pareja de su hijo, Blanca Mercedes Gómez.

Estas designaciones cuentan con la injerencia directa del Poder Ejecutivo, a través del canciller, Elmer Schialer. Para el politólogo Jhimer Monzón, director general del Círculo de Estudios 'Leviatán', estas decisiones podrían ser un síntoma del debilitamiento del sistema meritocrático en el Perú.

"Los nombramientos de familiares cercanos de la presidenta en cargos públicos evidencian, una vez más, la debilidad del sistema meritocrático en nuestro país. Cuando se habla de meritocracia, no solo deben considerarse los títulos o la experiencia, sino también la idoneidad necesaria para que una persona desempeñe sus funciones de la mejor manera posible. Estamos frente a una posible situación de conflicto de intereses", indicó.

Dina Boluarte: hijo y nuera como representantes diplomáticos

Las primeras designaciones del gobierno ante la ONU fueron dentro del círculo familiar de Boluarte. David Gómez Boluarte, hijo de la presidenta, fue enviado como tercer secretario de la representación permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. El nombramiento ha generado sospechas y suspicacias. A ello se sumó la designación previa de Blanca Mercedes Gómez, su pareja, para un cargo diplomático en la misma sede. Ambos nombramientos han suscitado cuestionamientos por un posible uso indebido de influencias.

Tanto Gómez Boluarte como Mercedes Gómez fueron nombrados mediante resoluciones ministeriales emitidas en noviembre de 2023. La nuera de Boluarte fue asignada primero, seguida meses después por el hijo de la mandataria, quien egresó de la Academia Diplomática del Perú en 2022. La coincidencia en sus designaciones se suma a la relación sentimental que ambos mantienen.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, como la doctora Betty Criado, han expresado su descontento, señalando que existen diplomáticos con mayor antigüedad que no han sido considerados para este tipo de asignaciones. Criado sugirió en su momento que la decisión podría haber estado motivada por el deseo de mantener unida a la pareja durante sus funciones en el exterior, lo cual representaría una desviación de las normas habituales de selección.

Aunque el secretario general del ministerio, Eric Anderson Machado, defendió que ambos nombrados cumplen con los requisitos formales para el cargo, no descartó que su vínculo sentimental haya influido en el proceso. La controversia resurge ahora con el nombramiento de Adrianzén, ex primer ministro de Boluarte, en la misión diplomática ante Naciones Unidas.

Gustavo Adrianzén: el nuevo representante permanente del Perú ante la ONU

Uno de los nuevos compañeros de trabajo del hijo de la mandataria será el ex primer ministro Gustavo Adrianzén. La tarde del miércoles 28 de mayo, en una conferencia de prensa ofrecida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el canciller Elmer Schialer anunció que el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la designación de Adrianzén como nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El canciller destacó que Adrianzén cuenta con una sólida formación académica y una amplia experiencia en política y diplomacia, aspectos que considera claves para desempeñar el cargo con eficacia. Sin embargo, el excanciller de Boluarte, Javier González-Olaechea, sostuvo que Adrianzén no reúne las credenciales ni las aptitudes necesarias para estar a la altura del puesto.

“Debería ser un internacionalista o un diplomático de carrera. Naciones Unidas tiene una agenda temática de no menos de 400 tópicos de trascendencia internacional. Ese expertise y esas cualidades profesionales que hoy aseguran que tiene el señor Adrianzén, puedo afirmar que su trayectoria y su formación no lo acreditan”, indicó.

Un día después del anuncio oficial, el 29 de mayo, el diario El Peruano publicó la resolución que formaliza el nombramiento de Adrianzén ante la ONU. Aunque inicialmente su nombre figuraba en la agenda del Consejo de Ministros, el documento fue modificado posteriormente, dejando solo la referencia al nombramiento, sin detallar a quién se trataba. Cabe recordar que Adrianzén dejó la presidencia del Consejo de Ministros hace apenas dos semanas y ahora asume una nueva función diplomática en representación del país ante el organismo internacional con sede en Nueva York.