Los ministros ‘reciclados’ de Dina Boluarte

Dina Boluarte no quiere desprenderse de sus aliados. Ni siquiera de los más cuestionados. La reciente designación de Gustavo Adrianzén a la ONU no hizo más que confirmar lo que ya se sabía: cuando la presidenta no puede colocar a un exministro en otro puesto del Gabinete, le da un cargo externo.

Fue el primer ministro, Eduardo Arana, quien comunicó, el último miércoles 28 de mayo, que la PCM aprobó la designación de su antecesor como nuevo representante permanente del Perú ante la ONU.

De acuerdo con su declaración, la propuesta vino desde la Cancillería, liderada por Elmer Schialer, y fue considerada como "atinada”; pese a que el exprimer ministro prefirió renunciar a su cargo el 13 de mayo último antes de enfrentarse a las cuatro mociones de censura que se presentaron en su contra argumentando “deficiencia” en el cargo.

Boluarte ni siquiera esperó a que terminara el mes. Adrianzén Olaya retorna a un puesto similar al que dejó cuando asumió el premierato, pues antes trabajaba como representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Juan José Santiváñez: le dieron 2 cargos y se reúne con funcionarios del Mininter

El de él no es un caso aislado. Juan José Santiváñez, exministro del Interior que salió del Gabinete censurado por su “manifiesta incapacidad” para enfrentar la inseguridad ciudadana, también goza de un nuevo puesto en la administración pública.

Santiváñez fue censurado el último viernes 21 de marzo y, en menos de un mes, el 17 de abril fue nombrado jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencia. Posteriormente, el 7 de mayo, el Ejecutivo lo designó como representante del Ministerio del Interior ante la Sucamec.

A la par de esos dos cargos, Santiváñez recibe constantes visitas de funcionarios ligados al sector Interior. De hecho, de las 88 visitas que ha recibido Santiváñez desde que asumió el cargo, 61 han sido de funcionarios del Mininter, reveló Cuarto Poder.

El 23 de mayo recibió la visita del actual titular del Mininter, Carlos Malaver Odias, y su secretario general, Erick Caso, por lo que Santiváñez fue señalado como un presunto ministro del Interior en la sombra, sin embargo, él negó ello y dijo que se reúne con miembros de diferentes carteras.

Julio Demartini y el intento de Boluarte de mandarlo al Vaticano

Y hay más. Antes de Santiváñez, fue el exministro de Desarrollo Julio Demartini, a quien la mandataria intentó, sin éxito, “premiar” con un puesto vinculado al Gobierno.

Demartini renunció el 31 de enero a su cargo como jefe del Midis, en medio del escándalo por intoxicación de escolares beneficiarios del eliminado programa Qali Warma.

Tras su salida, el Ejecutivo confirmó que planeaban designarlo como embajador de Perú en el Vaticano. Sin embargo, esto provocó que la Fiscalía solicitara un impedimento de salida del país en su contra. En respuesta, Demartini dijo que no tomaría dicho cargo.

Aun así, no se quedó sin nada, fue contratado hasta el 31 de diciembre del 2025 como asesor en el Proyecto Especial Plan Copesco del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con un salario mensual de S/15.600 bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

Dina Boluarte quiere mantener cerca a sus aliados y tampoco hay profesionales que quieran vincularse a ella, indican especialistas

De acuerdo con opinión especialista consultada por La República ninguna de estas designaciones es aleatoria.

El exministro del Interior Ricardo Valdés explica que la jefa de Estado busca mantener cerca a funcionarios leales y que necesita para realizarles consultas. “Ante los escándalos en los que se ve constantemente involucrada, ella quiere trabajar con gente de absoluta confianza y que le sean incondicionales”, indicó.

Prueba de ello, explicó, es el caso de Santiváñez, quien representaría un factor muy importante en su estrategia de cara a posibles consecuencias jurídicas luego de terminado su mandato. “Él continúa como un operador cercano a la presidenta”, manifestó.

El exministro del Interior, Ricardo Valdés, indicó que Boluarte mantiene cerca a Santiváñez por las investigaciones judiciales que tendrá que enfrentar en el futuro. Foto: difusión

Por su parte, el politólogo Alejandro Godoy precisó que además de que Boluarte busca rodearse de quienes la respaldan, tampoco tiene nuevos profesionales a los cuales acudir.

“No tiene muchos cuadros, no tiene de donde sacar más personas que sean cercanas a ella. Se trata de un Gobierno que tiene baja aprobación y tiene un desprestigio de arranque debido a las muertes en protestas, lo que provoca que prefieran tomar distancia a un Gobierno como el de Boluarte”, expresó.