Elecciones

Avanza País, el partido de derecha que busca llegar a la presidencia 2026

El vocero del partido de derecha asegura que defiende las grandes inversiones. De llegar a la presidencia, dice que combatirán la inseguridad ciudadana en los primeros seis meses.

Avanza País el partido del norte que va rumbo a las elecciones presidenciales 2026

Avanza País es un partido político de derecha conservadora, su secretario nacional Luis Flores asegura que creen en la economía de mercado.

El partido fue fundado el 10 de abril del 2000 en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, por el economista y político peruano Pedro Cenas Casamayor.

lr.pe

“Nuestra ideología es de centro-derecha porque creemos en la economía de mercado, pero también en la necesidad de que el Estado corrija las fallas del mercado, entendidas como aquellas situaciones en las que la libre competencia por sí sola no logra asignar bien los recursos o genera desigualdad, como ocurre en educación, salud o bienes públicos”, señala Flores a La República.

En ese sentido, asegura que defiende la atracción de grandes inversiones. “Y es así, sobre todo en minería e infraestructura sin trabas burocráticas, y al mismo tiempo impulsamos a los emprendedores y pequeños empresarios que fortalecen la clase media, dentro de una visión liberal con responsabilidad social”.

Cuadros políticos

Su figura principal para las elecciones presidenciales 2026 es el polémico conductor de televisión y empresario, Phillip Butters, quien entre sus últimas peleas públicas está con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la candidatura a la presidencia.

Entre sus principales cuadros políticos están el abogado y excongresista Fernán Altuve; el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Juan Carlos Liendo, la congresista Adriana Tudela, el exministro de Educación, Oscar Becerra; el capitán de Navío en retiro de la Marina, JeanPierre Jauregui, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison y el expresidente del Congreso, José Williams, entre otros.

Propuestas en seguridad

Avanza País, de llegar al Gobierno, propone reducir y controlar la delincuencia en los primeros seis meses. Y los actores serán el presidente, los senadores y diputados, quienes impulsarán leyes que fortalezcan a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Mientras que en economía, propone crear una nueva clase media joven ligada al emprendimiento, con acceso a crédito, capacitación y oportunidades para crecer sin depender del asistencialismo.

“Para ello contamos con un equipo sólido encabezado por César Liendo en seguridad ciudadana, Óscar Becerra en educación, y especialistas en salud y economía, además de profesionales del sector privado y funcionarios con trayectoria que iremos presentando en su momento”, sostiene el secretario nacional.

La bancada de Avanza País respaldó el año pasado el dictamen de la Unión Civil. A través de un comunicado, los legisladores expresaron la "defensa del derecho" que deben tener las personas para llevar a cabo sus respectivos proyectos de vida con total libertad.

