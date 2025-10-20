Richard Hancco: "No todo el que tiene pensamiento democrático es de izquierda”

El gobernador de Puno, Richard Hancco, se pronunció con relación a las recientes declaraciones de la congresista Patricia Chirinos. La parlamentaria señaló que el financiamiento para la marcha nacional del 15 de octubre provino de Puno, de Evo Morales e incluso de Venezuela.

“Lamento que una congresista hable cualquier disparate”, dijo al advertir que todavía existe un afán de de estigmatizar a Puno por su posición protagónica por las protestas contra Dina Boluarte.

Habló además sobre el rechazo en Juliaca sobre Phillip Butters y consideró que él es el único responsable de lo sucedido. No obstante, lamentó que haya generado actos de violencia.

“Señor piensa que es sabelotodo y en cualquier sitio lo van a recibir con alfombra roja. Tiene que bajar de sus nubes ese señor. Él piensa que sabe todo. Él se lo gana. No puede decir cualquier cosa. Tiene que guardar la compostura”

Hancco, se pronunció además con relación a la vacancia de Dina Boluarte y aseguró que la decisión del parlamento fue un acto de conveniencia política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Cómo no la van a cavar cuando hay decenas de muertos y la sacas del cargo por un acto delincuencial”, cuestionó la autoridad regional.

En otro momento lamentó que la política esté polarizándose. Cree que lo peor que puede pasar en la política es que se llegue a la intolerancia a la acción.

“No todo el que tiene un pensamiento distinto o más democrático es de izquierda o es terruco. Pedir que haya respeto a la institucionalidad no supone ser de izquierda”, aseguró.