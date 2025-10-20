HOYSuscripcion LR Focus

Política

Richard Hancco: "No todo el que tiene pensamiento democrático es de izquierda”

Autoridad regional de Puno consideró que Phillip Butters se ganó a pulso el rechazo que encontró en Juliaca. Lamentó que Dina no haya sido vacada por las muertes en protestas en su contra 


Richard Hancco, autoridad regional de Puno, habló sobre el incidente con Phillip Butters. Foto: Liubomir Fernández /URPI-LR
El gobernador de Puno, Richard Hancco, se pronunció con relación a las recientes declaraciones de la congresista Patricia Chirinos. La parlamentaria señaló que el financiamiento para la marcha nacional del 15 de octubre provino de Puno, de Evo Morales e incluso de Venezuela.

“Lamento que una congresista hable cualquier disparate”, dijo al advertir que todavía existe un afán de de estigmatizar a Puno por su posición protagónica por las protestas contra Dina Boluarte.

Habló además sobre el rechazo en Juliaca sobre Phillip Butters y consideró que él es el único responsable de lo sucedido. No obstante, lamentó que haya generado actos de violencia.

“Señor piensa que es sabelotodo y en cualquier sitio lo van a recibir con alfombra roja. Tiene que bajar de sus nubes ese señor. Él piensa que sabe todo. Él se lo gana. No puede decir cualquier cosa. Tiene que guardar la compostura”

Hancco, se pronunció además con relación a la vacancia de Dina Boluarte y aseguró que la decisión del parlamento fue un acto de conveniencia política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Cómo no la van a cavar cuando hay decenas de muertos y la sacas del cargo por un acto delincuencial”, cuestionó la autoridad regional.

En otro momento lamentó que la política esté polarizándose. Cree que lo peor que puede pasar en la política es que se llegue a la intolerancia a la acción.

“No todo el que tiene un pensamiento distinto o más democrático es de izquierda o es terruco. Pedir que haya respeto a la institucionalidad no supone ser de izquierda”, aseguró.

Yarita Lizeth defiende a sus paisanos de Puno tras enfrentamiento con Phillip Butters: “Juliaca siempre se ha hecho respetar”

Phillip Butters aseguró que hubo actos subversivos en Puno y puneños lo corrieron de Juliaca

Quien siembra terruqueo, piedras cosecha: Carlincatura expone rechazo a precandidato presidencial

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

Cesan al jefe de compras del Ministerio del Interior por escándalos en contratos

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

