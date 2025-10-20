Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

“Es un hombre bueno, es un hombre correcto”, así describe el periodista y escritor Pedro Salinas al Papa León XIV con quien tuvo una audiencia privada este lunes 20 de octubre en el Vaticano para entregarle personalmente su último libro (La verdad nos hizo libres) y agradecerle por su respaldo en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia.

Con alegría, Salinas confirma que el sumo pontífice se mantiene auténtico y fiel a su personalidad. “No ha cambiado ni un ápice. No se le ha subido a la cabeza (el cargo). En su lugar, lo siento mucho más consciente de la gran responsabilidad y desafío que tiene por delante”, precisó en diálogo con La República.

Salinas lleva más de dos décadas investigando al Sodalicio, grupo religioso suprimido en enero del 2025 por el fallecido Papa Francisco debido a las decenas de acusaciones de abuso sexual y psicologico cometidos por su plana mayor contra sus miembros.

En ese camino, en el 2018 el periodista conoció a Robert Prevost cuando el sacerdote se desempeñaba como obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

Desde entonces Salinas pudo constatar que se trataba de una autoridad interesada en defender a las víctimas de abusos. “Me consta su batalla discreta y silenciosa, pero efectiva en cada paso que se daba y cuando se retrocedía, él era de los que dentro de la Iglesia quería una solución para las víctimas”, recuerda.

Por ello, considera al hoy Papa León XIV como un “compañero de ruta” de una “historia que parecía que iba a terminar en absoluta impunidad”, pero que gracias a Prevost como Francisco “terminó bien”.

“Él hizo muchísimas acciones que ayudaron a que todo resultara como lo hizo, pero no pude plasmarlas en el último libro (La verdad nos hizo libres) porque él siempre pidió discreción y que no lo mencionara”, anotó.

Así su relación se consolidó con el tiempo y una vez que Prevost asume el pontificado continuaron comunicación por Whatsapp como antes. “Esa comunicación se cortó por un tiempo y luego él me escribió por correo electrónico informandome que cuando estuviera en Roma coordinara una audiencia privada con él”, explicó.

Fue así que desde hace un mes y medio iniciaron las coordinaciones que, finalmente, resultaron en la reunión de este lunes 20 de octubre entre el sumo pontífice y Pedro Salinas. El encuentro duró aproximadamente 45 minutos.

Posteriormente, el periodista sostuvo otra audiencia privada con el Papa esta vez acompañando a la Junta Global de Víctimas de Abusos (Ending Clergy Abuse, ECA, por sus siglas en inglés), una organización que representa a víctimas de abusos sexuales del clero de más de 30 países.

Se trata de la primera reunión con víctimas de abuso de la Iglesia que el Papa sostiene desde que asumió la encargatura.

Los seis miembros de ECA que estuvieron presentes en la reunión la calificaron como fructífera. "No fue solo el primer encuentro con el Papa León, sino el primer encuentro con un Papa, no con víctimas individuales de abusos, sino con una organización de víctimas. Es un salto cualitativo", dijo Matthias Katsch.