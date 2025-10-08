HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"
Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"     Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"     Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"     
Política

Papa León XIV recibió a Juan Luis Cipriani, sancionado por abuso sexual, en audiencia privada

El Vaticano mantiene el contenido de la reunión en reserva y no ha divulgado fotografías. Cipriani fue sancionado tras denuncias de abuso sexual.

León XIV recibió en una audiencia privada a Juan Luis Cipriani. Foto: composición LR
León XIV recibió en una audiencia privada a Juan Luis Cipriani. Foto: composición LR

El papa León XIV sostuvo una audiencia privada con el cardenal peruano Juan Luis Cipriani, sancionado por el Vaticano tras ser denunciado por abuso sexual. El encuentro se realizó en la residencia pontificia del Vaticano y figuró en la agenda pública del pontífice. De momento, no se han difundido fotografías ni comunicados oficiales sobre lo conversado entre ambos, y se mantiene el carácter reservado del encuentro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La reunión ha causado sorpresa dentro y fuera de la Iglesia peruana. Cipriani fue objeto de medidas disciplinarias impuestas en 2019 por el papa Francisco, que incluyeron la prohibición de usar insignias cardenalicias, de emitir declaraciones públicas y la recomendación de permanecer fuera del Perú.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cardenal Castillo sobre víctimas de extorsión: "Una sola vida requiere una llamada de atención, un intento de hacer algo"

lr.pe

Por ahora, todo se mantiene en el marco del protocolo y de la discreción habitual de la Santa Sede. El Vaticano no suele informar el contenido de las audiencias privadas, y las imágenes oficiales, si las hubiera, podrían difundirse recién en los próximos días. Fuentes vaticanas señalan que el encuentro podría estar vinculado a la reciente polémica por el uso de símbolos cardenalicios, una práctica que Cipriani tiene expresamente prohibida desde que fue sancionado.

El caso de Cipriani sigue siendo uno de los más controvertidos dentro de la jerarquía eclesiástica peruana. La denuncia de abuso sexual en su contra, formulada por una víctima hoy de 58 años, fue investigada en reserva y derivó en sanciones internas. Pese a ello, el exarzobispo de Lima ha negado los cargos y ha calificado la acusación de “absolutamente falsa”.

Notas relacionadas
General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

LEER MÁS
TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

LEER MÁS
Tomás Gálvez, fiscal de la nación interino, confirma asistencia al Congreso para el 9 de octubre

Tomás Gálvez, fiscal de la nación interino, confirma asistencia al Congreso para el 9 de octubre

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS
Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

LEER MÁS
General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

LEER MÁS
Un minuto de silencio por Miguel Grau y la tripulación del Huáscar

Un minuto de silencio por Miguel Grau y la tripulación del Huáscar

LEER MÁS
Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

Pedro Castillo arremete contra Dina Boluarte: "Es una inquilina de Palacio (...) solo hay una salida y el pueblo lo sabe"

LEER MÁS
TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

TC ordena restituir como juez supremo a Martín Hurtado Reyes, vinculado al caso Cuellos Blanco

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025