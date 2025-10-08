Papa León XIV recibió a Juan Luis Cipriani, sancionado por abuso sexual, en audiencia privada

El papa León XIV sostuvo una audiencia privada con el cardenal peruano Juan Luis Cipriani, sancionado por el Vaticano tras ser denunciado por abuso sexual. El encuentro se realizó en la residencia pontificia del Vaticano y figuró en la agenda pública del pontífice. De momento, no se han difundido fotografías ni comunicados oficiales sobre lo conversado entre ambos, y se mantiene el carácter reservado del encuentro.

La reunión ha causado sorpresa dentro y fuera de la Iglesia peruana. Cipriani fue objeto de medidas disciplinarias impuestas en 2019 por el papa Francisco, que incluyeron la prohibición de usar insignias cardenalicias, de emitir declaraciones públicas y la recomendación de permanecer fuera del Perú.

Por ahora, todo se mantiene en el marco del protocolo y de la discreción habitual de la Santa Sede. El Vaticano no suele informar el contenido de las audiencias privadas, y las imágenes oficiales, si las hubiera, podrían difundirse recién en los próximos días. Fuentes vaticanas señalan que el encuentro podría estar vinculado a la reciente polémica por el uso de símbolos cardenalicios, una práctica que Cipriani tiene expresamente prohibida desde que fue sancionado.

El caso de Cipriani sigue siendo uno de los más controvertidos dentro de la jerarquía eclesiástica peruana. La denuncia de abuso sexual en su contra, formulada por una víctima hoy de 58 años, fue investigada en reserva y derivó en sanciones internas. Pese a ello, el exarzobispo de Lima ha negado los cargos y ha calificado la acusación de “absolutamente falsa”.