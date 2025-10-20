HOYSuscripcion LR Focus

Después de muerto y heridos, y José Jerí devoto | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El fiscal de la Nación interino desconoce cuándo Delia Espinoza regresaría a la Fiscalía, tras la decisión del Poder Judicial de reponerla en el cargo. "Cuando me notifiquen, le daremos la bienvenida", dijo.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que le daría la bienvenida a Delia Espinoza cuando la JNJ le notifique su reposición. Foto: Composición/LR
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que le daría la bienvenida a Delia Espinoza cuando la JNJ le notifique su reposición. Foto: Composición/LR

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que hasta el momento la Junta Nacional de Justicia (JN) no le ha notificado la reposición de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, luego de la decisión del Poder Judicial de reponerla en el cargo.

Este lunes 20 de octubre, en horas de la mañana a su salida de una conferencia de prensa en San Juan de Lurigancho, Gálvez dijo desconocer la fecha en la que Espinoza Valenzuela retornaría al puesto de fiscal suprema y cabeza de la institución.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

"Como ya dije, la Fiscalía de la Nación es una entidad, una institución, no se centra ni se concentra en personas. De tal forma que, cualquier persona, cualquier fiscal puede ejercer la Fiscalía de la Nación, como entidad continúa. En este caso, todavía estoy yo. Seguramente, que la JNJ, ahora, mañana o pasado, no sé exactamente va a tomar la decisión que corresponda, pero ya lo he dicho, no hay problema, el trabajo continúa. A la Fiscalía de la Nación todavía no se notifica", manifestó.

PUEDES VER: Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

