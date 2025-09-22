HOYSuscripcion LR Focus

Política

Tomás Gálvez es designado fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

El fiscal supremo asume el cargo tras la suspensión de seis meses dictada por la Junta Nacional de Justicia en contra de Delia Espinoza

Gálvez asume como fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza. Foto: difusión
Gálvez asume como fiscal de la Nación interino tras la suspensión de Delia Espinoza. Foto: difusión

La Junta de Fiscales Supremos designó al fiscal Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, en aplicación de la norma que regula la sucesión en el cargo. La decisión se produce luego de que la Junta Nacional de Justicia suspendiera por seis meses a Delia Espinoza, medida que obligó a activar el mecanismo de reemplazo para garantizar la continuidad en la conducción de la institución.

Gálvez ocupará el máximo cargo del Ministerio Público por seis meses, lo que dura la suspensión de Espinoza. El plazo podría extenderse si la Junta Nacional de Justicia dispone ampliar dicho plazo.

Noticia en desarrollo...

