Rosa María Palacios inició su programa de hoy haciendo un balance de lo que dejó la protesta del 15 de octubre, en la que, además de la lamentable muerte del rapero Eduardo Ruiz, hubo varios heridos con lesiones graves, entre ellos el joven que fue inducido al coma como resultado del impacto que sufrió en la cabeza mientras la policía lanzaba bombas lacrimógenas a la altura de la plaza San Martín y también una niña, quien acabó con lesiones y una conmoción cerebral porque, según su madre comentó, la policía les cerró el paso y no las dejó salir de la zona en peligro.

Continuando con el tema, la periodista refutó el argumento de la defensa del suboficial Luis Magallanes, acusado de disparar contra Eduardo ‘Trvko’ Ruiz cuando ya se había terminado la marcha, ya que estaría alegando homicidio culposo. “Es muy difícil que se encuentre justicia si la policía no actúa profesionalmente”, agregó Palacios. Asimismo, criticó severamente al presidente José Jerí tras el homenaje que se hizo a la PNP el pasado viernes, pese a los últimos sucesos en los que se confirmó responsabilidad de un efectivo en la muerte del joven rapero que fue parte de la protesta.

Por otro lado, no dejó de mencionar la participación del mandatario José Jerí en la procesión del Señor de los Milagros, quien incluso llegó a cargar el anda vestido con el respectivo atuendo morado. “Esto es una huachafería y no se imaginan la horda de trolls que han aparecido para decir lo que es evidente: el señor tiene una denuncia por violación y miles de calatas en sus redes. ¿De dónde es devoto? Está usando la fe con fines políticos y para pasar por bueno”, cuestionó Rosa María Palacios e hizo referencia a que esta no sería más que una técnica de manipulación del Gobierno para limpiar la imagen del presidente.

Para finalizar con las polémicas del ahora presidente de la República, la conductora de ‘Sin guion’ evidenció y refutó el hecho de que se haya dejado escapar al amigo de José Jerí que sería pieza fundamental en el caso de abuso sexual en el que también estuvo involucrado el jefe de Estado. “Justicia para la víctima que fue violada, hasta ahora nada”, reclamó la periodista. En tanto, señaló que en la actualidad “ser presidente no significa nada” y que “da lo mismo quién ocupe la Presidencia”, ya que son los mismos aliados del Congreso quienes deciden ponerlos ahí.