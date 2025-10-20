HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     
Política

Rosa María Palacios ante muerte de Eduardo Ruiz: “Es muy difícil que se encuentre justicia si la Policía no actúa profesionalmente”

En reciente edición del programa ‘Sin guion’, Rosa María Palacios cuestionó argumentos y accionar de la PNP tras el asesinato de Eduardo ‘Trvko’ Ruiz. También habló de las polémicas que envuelven al presidente José Jerí y cómo intenta limpiar su imagen.


Periodista exige justicia por muerte de manifestante y los demás heridos. Foto: composición LR
Periodista exige justicia por muerte de manifestante y los demás heridos. Foto: composición LR

Rosa María Palacios inició su programa de hoy haciendo un balance de lo que dejó la protesta del 15 de octubre, en la que, además de la lamentable muerte del rapero Eduardo Ruiz, hubo varios heridos con lesiones graves, entre ellos el joven que fue inducido al coma como resultado del impacto que sufrió en la cabeza mientras la policía lanzaba bombas lacrimógenas a la altura de la plaza San Martín y también una niña, quien acabó con lesiones y una conmoción cerebral porque, según su madre comentó, la policía les cerró el paso y no las dejó salir de la zona en peligro. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Continuando con el tema, la periodista refutó el argumento de la defensa del suboficial Luis Magallanes, acusado de disparar contra Eduardo ‘Trvko’ Ruiz cuando ya se había terminado la marcha, ya que estaría alegando homicidio culposo. “Es muy difícil que se encuentre justicia si la policía no actúa profesionalmente”, agregó Palacios. Asimismo, criticó severamente al presidente José Jerí tras el homenaje que se hizo a la PNP el pasado viernes, pese a los últimos sucesos en los que se confirmó responsabilidad de un efectivo en la muerte del joven rapero que fue parte de la protesta

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí homenajea a la PNP dos días después del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz: policías recibirán canastas

lr.pe

Por otro lado, no dejó de mencionar la participación del mandatario José Jerí en la procesión del Señor de los Milagros, quien incluso llegó a cargar el anda vestido con el respectivo atuendo morado. “Esto es una huachafería y no se imaginan la horda de trolls que han aparecido para decir lo que es evidente: el señor tiene una denuncia por violación y miles de calatas en sus redes. ¿De dónde es devoto? Está usando la fe con fines políticos y para pasar por bueno”, cuestionó Rosa María Palacios e hizo referencia a que esta no sería más que una técnica de manipulación del Gobierno para limpiar la imagen del presidente.

Para finalizar con las polémicas del ahora presidente de la República, la conductora de ‘Sin guion’ evidenció y refutó el hecho de que se haya dejado escapar al amigo de José Jerí que sería pieza fundamental en el caso de abuso sexual en el que también estuvo involucrado el jefe de Estado. “Justicia para la víctima que fue violada, hasta ahora nada”, reclamó la periodista. En tanto, señaló que en la actualidad “ser presidente no significa nada” y que “da lo mismo quién ocupe la Presidencia”, ya que son los mismos aliados del Congreso quienes deciden ponerlos ahí.  

Notas relacionadas
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
Mujer sube a tender ropa a su techo y es sorprendida por 3 presuntos rateros en San Juan de Lurigancho

Mujer sube a tender ropa a su techo y es sorprendida por 3 presuntos rateros en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

LEER MÁS
Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025