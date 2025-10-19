Poder Judicial libera a Nilton y Aracely, estudiantes de la UNMSM que habían sido detenidos en marcha del 15 de octubre

Dos de los cuatro estudiantes de la UNMSM han sido liberados. Foto: composición LR

Durante la marcha nacional del 15 de octubre, se registró la detención de cuatro universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quienes fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y llevados a la División de Asuntos Sociales del Rímac. Tras la realización de las audiencias programadas para este domingo, el Poder Judicial (PJ) desestimó el requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público, ordenando la inmediata liberación de Nilton Calderón y Aracely Chunga.

El juez a cargo del caso reconoció que no existían elementos para dictarles prisión preventiva, por lo que se les otorgó comparecencia con restricciones. Sin embargo, aún quedan detenidos los jóvenes Carlos Jair y Wilfredo Huertas.

Noticia en desarrollo....