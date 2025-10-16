La Defensoría del Pueblo dio a conocer la detención de 10 personas este miércoles 15 de octubre durante la marcha nacional. Los detenidos fueron trasladados la División de Asuntos Sociales de la PNP para realizar las diligencias respectivas. "Exhortamos al Ministerio de Justicia disponer la permanencia de defensores públicos, ante la necesidad de llevar a cabo diligencias con las personas detenidas durante la noche", indicaron através de un comunicado.

En este sentido, uno de los detenidos es Luis Diego Echevarría, estudiante de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según los estudiantes que lo compañaban ese día, el joven de 18 años fue detenido por la Policía en plena avenida Abancay, en medio de la represión policial.

"Fue en detenido en medio de la represión que hubo cuando empezaron a lanzar bombas lacrimógenas en la Av. Abancay. Él estaba dentro de nuestro bloque y corrió cuando nos dispersamos. En medio de esto lo detuvieron y perdimos razón de él", denunció una de las estudiantes, quien se encuentra acompañando a la familia a las afueras del recinto policial. "Nos encontramos compañeros, estudiantes y familiares de Diego y de otros detenidos durante las manifestaciones de ayer contra este Gobierno y el Congreso, que lo único que han hecho es impulsar leyes procrímen", añadió.

El joven de 18 años es acusado de presuntamente haber cometido disturbios públicos y resistencia a la autoridad. Según se informó, “Diego se encuentra pasando diligencias, tras la llegada del fiscal y luego de horas de su detención".

Denuncian maltratos por parte de la PNP

La detención de Diego ha despertado preocupación no solo por la forma en que fue intervenido, sino también por el trato que ha recibido bajo custodia policial. Según denuncian sus allegados, el joven ha sido víctima de maltratos y presiones indebidas para que se autoinculpe.“No han mencionado que, estando él sin su abogada presente, se le quería obligar a firmar un acta en la que reconocía haber cometido los actos de los que se le acusa para que lo dejen libre. Además, se le ha encontrado con bastante vulneración psicológica y emocional. Menos mal él no firmó nada", señalaron.

Las condiciones en las que ha estado detenido también son motivo de crítica: "Se le dejó comer recién a las 5 de la mañana y su familia recién lo pudo ver a las 6. Hemos pasado horas sin saber nada de él". Durante las primeras horas tras su detención, su familia no pudo comunicarse con él. “Cuando él se va corriendo se le cae el celular y lo encuentran en la Dirincri. Ya recién cuando llega aquí a la División de Asuntos Sociales es que llaman a su familia y se le informa sobre su paradero. Durante todo ese transcurso no sabemos qué habrá pasado", explicaron. "Ahora en la mañana recién ha sido llevado al médico legista junto con los demás detenidos", añadieron.

Respecto al tiempo que podría demorar su proceso legal, la abogada ya había indicado previamente que este podría durara 48 horas.

Denuncian que PNP se encuentra realizando actos hostiles contra el estudiante

Estudiantes realizan plantón

Diversas agrupaciones estudiantiles anunciaron a través de sus canales oficiales que realizarían un plantón exigiendo la liberación de Diego este jueves 16 de octubre a las 10:00 a.m. Según indicaron, la abogada del detenido confirmó actos hostiles contra el estudiante, obligándolo a firmar una acta fiscal sin presencia de fiscal.

Estudiantes anuncian platón exigiendo la liberación de Diego Echevarría.

Este medio consultó con la División de Asuntos Sociales (DIVASSOC PNP) respecto a las denuncias emitidas por los allegados a Diego Echevarría y desde la institución indicaron que por el momento todos los casos se encuentran en diligencias.

