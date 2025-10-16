Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, asegura que ya se habría identificado a asesino de Eduardo Ruíz
En conferencia de prensa, el alcalde de Lima brindó más detalles sobre la identidad del asesino del joven de 32 años de edad. El general Óscar Arriola confirmó que el asesino fue el oficial PNP Luis Magallanes.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reveló nuevas imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas entre las av. Garcilaso de la Vega con jirón Navarro, donde se ve al civil que disparó contra Eduardo Ruíz corriendo para luego ser interceptado por un grupo de personas. Posteriormente, se pierden de la escena.
"Un grupo de ciudadanos logra capturarlo (al que disparó) y empieza a agredirlo. No sabemos de donde vinieron esos otros ciudadanos, no tenemos esa claridad. Luego, esta persona queda libre y sigue su fuga hacia una de las calles del centro", relató Reggiardo.
General Óscar Arriola confirma que el asesino de Eduardo Ruíz fue un oficial PNP
Luis Magallanes, oficial PNP de 3ra división, fue el responsable del asesinato del manifestante Eduardo Ruíz Sanz.
Alcalde Reggiardo no descarta que haya podido ser un policía de civil
El alcalde de Lima confirmó que los originarios del asesinato contra el ciudadano Eduardo Ruíz fueron civiles. "No sabemos si hay camuflados, gente que provenga de alguna fuerza del orden, esperemos que no, pero ahí está. Ese señor dispara en varias oportunidades", haciendo referencia a las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento del crimen.
Alcalde Reggiardo pide al Gobierno cerrar Centro de Lima
En otro momento de su conferencia, Reggiardo Barreto pidió al Gobierno de José Jerí que tome medidas inmediatas para garantizar el orden público, entre ellas disponer el cierre del Centro Histórico hasta que las autoridades retomen el control de la zona.
“Quiero invocar al presidente de la República, con quien he estado coordinando, para que disponga los dispositivos legales y policiales necesarios. Esta pantalla que ustedes ven la he instalado aquí, pero necesitamos que se implemente un operativo para cerrar el centro de la ciudad hasta que se retome el control”, expresó el alcalde de la capital.