Primer ministro, Ernesto Álvarez, victimiza a la PNP tras marcha del 15 de octubre: "Hemos visto que han sido agredidos"

El primer ministro, Ernesto Álvarez, victimizó a la PNP asegurando que fueron "agredidos" durante la marcha del 15 de octubre. Si bien no descartó una posible falta de parte de la Policía al ocasionar la muerte de un manifestante, insistió en que los policías también resultaron heridos.

"En la mañana he tenido la oportunidad de visitar el hospital de la Policía y encontrarme (…) con policías con heridas profundas, que espero no tengan mayores consecuencias para el resto de sus vidas. Estos policías son padres de familia, muchachos, personas con vocación policial que como nuestros hijos, nuestros hermanos están desarrollando una labor profesional en defensa de la sociedad y que no merecen el ataque de estos grupos violentistas, que no se deben confundir con aquellos otros que legítimamente ejercen el derecho a la protesta", dijo a la prensa.

El jefe del gabinete comentó sobre la existencia de dos "grupos" de manifestantes. Un primer grupo, según explicó, estuvo conformado por ciudadanos que hacían un reclamo legítimo, mientras que el segundo estuvo conformado por personas que ejercieron violencia. "La segunda etapa fue la etapa nocturna, la etapa en la cual grupos grupúsculos que vinieron con artefactos pirotécnicos, con piedras, bombas molotov, con cascos, escudos, preparados para enfrentar y golpear a la Policía", refirió.