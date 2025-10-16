HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO

🚨 PCM responden sobre muerte en protestas

Política

Primer ministro, Ernesto Álvarez, victimiza a la PNP tras marcha del 15 de octubre: "Hemos visto que han sido agredidos"

Si bien no descartó una posible falta de parte de la Policía al ocasionar la muerte de un manifestante, insistió en que los policías también resultaron heridos. 

Primer ministro, Ernesto Álvarez, victimiza a la PNP tras marcha del 15 de octubre. Foto: captura de pantalla/Canal N
Primer ministro, Ernesto Álvarez, victimiza a la PNP tras marcha del 15 de octubre. Foto: captura de pantalla/Canal N

El primer ministro, Ernesto Álvarez, victimizó a la PNP asegurando que fueron "agredidos" durante la marcha del 15 de octubre. Si bien no descartó una posible falta de parte de la Policía al ocasionar la muerte de un manifestante, insistió en que los policías también resultaron heridos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"En la mañana he tenido la oportunidad de visitar el hospital de la Policía y encontrarme (…) con policías con heridas profundas, que espero no tengan mayores consecuencias para el resto de sus vidas. Estos policías son padres de familia, muchachos, personas con vocación policial que como nuestros hijos, nuestros hermanos están desarrollando una labor profesional en defensa de la sociedad y que no merecen el ataque de estos grupos violentistas, que no se deben confundir con aquellos otros que legítimamente ejercen el derecho a la protesta", dijo a la prensa.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El jefe del gabinete comentó sobre la existencia de dos "grupos" de manifestantes. Un primer grupo, según explicó, estuvo conformado por ciudadanos que hacían un reclamo legítimo, mientras que el segundo estuvo conformado por personas que ejercieron violencia. "La segunda etapa fue la etapa nocturna, la etapa en la cual grupos grupúsculos que vinieron con artefactos pirotécnicos, con piedras, bombas molotov, con cascos, escudos, preparados para enfrentar y golpear a la Policía", refirió.

Notas relacionadas
Familiares y amigos de Eduardo Ruiz realizaron vigilia en Plaza Francia tras ser asesinado por suboficial Luis Magallanes

Familiares y amigos de Eduardo Ruiz realizaron vigilia en Plaza Francia tras ser asesinado por suboficial Luis Magallanes

LEER MÁS
¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

¿Hoy 16 de octubre habrá movilizaciones en Lima? Los anuncios de transportistas y otros colectivos

LEER MÁS
Fallecido en marcha del 15 de octubre ÚLTIMAS NOTICIAS: Luis Magallanes, suboficial de la policía, asesinó a Eduardo Ruiz

Fallecido en marcha del 15 de octubre ÚLTIMAS NOTICIAS: Luis Magallanes, suboficial de la policía, asesinó a Eduardo Ruiz

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en emergencia a Lima Metropolitana

Gobierno de José Jerí anuncia que declararán en emergencia a Lima Metropolitana

LEER MÁS
Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

Luis Magallanes es el suboficial de la Policía que asesinó a Eduardo Ruiz Sanz en la marcha del 15 de octubre

LEER MÁS
Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

Quién es Luis Magallanes, el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre

LEER MÁS
Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

LEER MÁS
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia: "Intentaron llevarse el cadáver"

LEER MÁS
Congresistas opositores insistirán con censura a José Jerí tras revelarse que policía asesinó a Eduardo Ruiz

Congresistas opositores insistirán con censura a José Jerí tras revelarse que policía asesinó a Eduardo Ruiz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025