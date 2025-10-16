HOYSuscripcion LR Focus

Política

Policías fueron grabados apuntando con armas y pateando en la cabeza a manifestantes: "Sal, te voy a disparar, ah"

Ciudadanos reportaron que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) dispararon perdigones contra manifestantes. De igual manera, se pudo apreciar como un efectivo policía pateó la cabeza de un protestante y luego amenazó con dispararle a una mujer que le reclamó por su actitud.

Miembros de la PNP fueron captados disparando perdigones y amenazando a ciudadanos con hacerles daño. Foto: Composición/LR
Miembros de la PNP fueron captados disparando perdigones y amenazando a ciudadanos con hacerles daño. Foto: Composición/LR

El último miércoles 15 de octubre se realizó la gran marcha nacional contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso, en la que también se exigió derogar las leyes procrimen —calificadas así por expertos— que fueron aprobadas desde el Parlamento. En ese sentido, se registraron diversos enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta. Un episodio de represión se reportó en el Centro de Lima, exactamente en el cruce de las avenidas Nicolás de Pierola y Garcilaso de la Vega.

Manifestantes alertaron que una persona que iba circulando en su moto fue interceptada por los efectivos policiales, quienes al verlo lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo. No obstante, la situación se agravó cuando un integrante de la PNP, con arma en mano, se acercó a la zona del altercado y pateó la cabeza del hombre. Al ser increpado por una mujer por su actitud represiva, este le respondió con insultos, mentándole a la madre y amenazándola. "Sal, c&%#&#dre, te voy a disparar, ah".

La situación no quedó ahí. Tras levantarse luego de la golpiza, los efectivos policiales volvieron a la carga y continuaron agrediéndolo. El hecho quedó registrado por las cámaras de distintos medios de comunicación que cubrían las manifestaciones.

Un hecho similar ocurrió en la avenida Paseo de la República, frente al Palacio de Justicia del Poder Judicial. Ciudadanos reportaron que efectivos policiales golpearon a un hombre con sus bastones tonfa, a pesar de que ya había sido detenido. Además, en imágenes se aprecia que, incluso, se lanzó una bomba lacrimógena donde esa detenido.

Momento exacto de represión policial en el Centro de Lima. Foto: Captura

Momento exacto de represión policial en el Centro de Lima. Foto: Captura

Policía es captada disparando perdigones: “¡Métele! ¡Métele!”

En la Plaza San Martín, un contingente policial fue captado disparando perdigones al cuerpo de los ciudadanos con la finalidad de "dispersarlos". “¡Métele! ¡Métele!”, "entra, entra, entra", se les escucha decir a los efectivos policiales.

Policía es captada con arma de fuego apuntando a ciudadanos

Otro momento que no pasó desapercibido y que fue alertado con mucha preocupación fue que una miembro de la PNP en medio de las manifestaciones sacó su arma de fuego y comenzó a apuntar a los ciudadanos en el Centro de Lima.

El hecho sucedió luego de que, estando las dos policías en sus motos, un grupo de ciudadanos se acercaron y arrojaron sus motos al suelo. No obstante, un hombre señaló que la miembro de las fuerzas del orden desenfundó su arma. Tras ello, sus compañeros policiales llegaron para socorrerlas.

Policía captada sacando su arma de fuego y apuntando a los ciudadanos.

Policía captada sacando su arma de fuego y apuntando a los ciudadanos.

