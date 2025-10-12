HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz
EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Alcalde llega a Lima tras caminata desde Pataz

Política

¡BASTA YA!: figuras públicas se unen al paro nacional del 15 de octubre contra la inseguridad y la corrupción

Distintos artistas e influencers confirmaron su participación en el paro nacional del 15 de octubre, convocado contra la inseguridad y la crisis política tras la asunción de José Jerí.


María Pía Copello, Tatiana Astengo y otras figuras públicas anunciaron que marcharán este 15 de octubre. Foto: composición LR
María Pía Copello, Tatiana Astengo y otras figuras públicas anunciaron que marcharán este 15 de octubre. Foto: composición LR

Diversas figuras públicas, artistas e influencers han comenzado a confirmar su participación en el paro nacional convocado para este miércoles 15 de octubre, una jornada que busca expresar el hartazgo de miles de ciudadanos frente a la creciente inseguridad, la corrupción y la crisis política tras la asunción de José Jerí a la presidencia. Desde las redes sociales, representantes del ámbito cultural, musical y del entretenimiento están sumándose a los llamados a la protesta bajo el lema ¡Basta ya!, en respaldo a los gremios y colectivos que se movilizarán en distintas regiones del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Entre los que aseguraron su asistencia y apoyo a este paro nacional, se encuentran la popular conductora e influencer María Pía Copello, quien, a través de sus redes sociales, alzó su voz y manifestó su preocupación por la realidad de nuestro país. “Mientras muchos miran a otro lado, la delincuencia avanza y los peruanos quedan desprotegidos… No podemos normalizar vivir con miedo, y este 15 de octubre estaré presente en la marcha”, señaló, no sin antes resaltar que la unión de todos los peruanos es lo que se necesita para hacernos escuchar.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
larepublica.pe

 

Asimismo, se unió al llamado y confirmó su participación la presentadora televisiva y de redes Nelly Rossinelli, quien resaltó que, más allá de las posturas políticas, el país debe hacer sentir su rechazo como un solo colectivo. “Ya no se trata del transportista, del comerciante, del músico, sino de absolutamente todos los peruanos, que estamos en manos del crimen y sin respuesta de ninguno de los poderes del Estado”, comentó la conductora y añadió que el hartazgo se debe hacer sentir este miércoles 15 de octubre, día del paro. 

Por otro lado, actrices como Tatiana Astengo y Mónica Sánchez también se manifestaron a través de sus cuentas de X, en las que haciendo uso de los hashtag #MarchaNacional y #15deOctubre comunicaron su asistencia a este paro nacional, el cual viene reuniendo a distintos grupos y sectores del país.  

larepublica.pe

El rubro del streaming tampoco fue ajeno a esta convocatoria y muchos de ellos utilizaron sus transmisiones en vivo para comentar la coyuntura y llamar a la reflexión sobre la situación del país. Mediante plataformas como Twitch y YouTube, varios creadores, entre ellos los conductores de ‘Good Time’ y ‘Habla Good’, así como distintos streamers que cuentan con miles de seguidores, dedicaron parte de sus emisiones a debatir sobre la inseguridad, la crisis política y la necesidad de una movilización ciudadana. Algunos señalaron que incluso pausarán sus contenidos habituales el 15 de octubre en señal de apoyo, y destacaron que su influencia digital también puede ser una herramienta para promover conciencia social y participación pacífica.

Como se sabe, además, se han unido los líderes juveniles e influencers de la llamada generación Z, quienes previamente anunciaron una marcha este domingo 12 de octubre como antesala al paro nacional. A través de comunicados y publicaciones virales, estos grupos expresan su rechazo al nuevo Gobierno y exhortan a los ciudadanos de todo el país a unirse a manifestaciones pacíficas y masivas. “No reconocemos a un presidente impuesto por un pacto corrupto”, señala uno de los mensajes que circula en redes, en el que además piden a la Policía Nacional que respalde al pueblo “cansado de una década de inestabilidad”.

Notas relacionadas
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre en Lima y Callao: horario, puntos de concentración, los gremios que acatan y más de la marcha

Paro nacional del 15 de octubre en Lima y Callao: horario, puntos de concentración, los gremios que acatan y más de la marcha

LEER MÁS
7 de cada 10 casos de cáncer de mama se detectan tarde

7 de cada 10 casos de cáncer de mama se detectan tarde

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

LEER MÁS
José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

LEER MÁS
Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí

Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí

LEER MÁS
Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

LEER MÁS
Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

LEER MÁS
José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM

José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025