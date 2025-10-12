¡BASTA YA!: figuras públicas se unen al paro nacional del 15 de octubre contra la inseguridad y la corrupción

Diversas figuras públicas, artistas e influencers han comenzado a confirmar su participación en el paro nacional convocado para este miércoles 15 de octubre, una jornada que busca expresar el hartazgo de miles de ciudadanos frente a la creciente inseguridad, la corrupción y la crisis política tras la asunción de José Jerí a la presidencia. Desde las redes sociales, representantes del ámbito cultural, musical y del entretenimiento están sumándose a los llamados a la protesta bajo el lema ¡Basta ya!, en respaldo a los gremios y colectivos que se movilizarán en distintas regiones del país.

Entre los que aseguraron su asistencia y apoyo a este paro nacional, se encuentran la popular conductora e influencer María Pía Copello, quien, a través de sus redes sociales, alzó su voz y manifestó su preocupación por la realidad de nuestro país. “Mientras muchos miran a otro lado, la delincuencia avanza y los peruanos quedan desprotegidos… No podemos normalizar vivir con miedo, y este 15 de octubre estaré presente en la marcha”, señaló, no sin antes resaltar que la unión de todos los peruanos es lo que se necesita para hacernos escuchar.

Asimismo, se unió al llamado y confirmó su participación la presentadora televisiva y de redes Nelly Rossinelli, quien resaltó que, más allá de las posturas políticas, el país debe hacer sentir su rechazo como un solo colectivo. “Ya no se trata del transportista, del comerciante, del músico, sino de absolutamente todos los peruanos, que estamos en manos del crimen y sin respuesta de ninguno de los poderes del Estado”, comentó la conductora y añadió que el hartazgo se debe hacer sentir este miércoles 15 de octubre, día del paro.

Por otro lado, actrices como Tatiana Astengo y Mónica Sánchez también se manifestaron a través de sus cuentas de X, en las que haciendo uso de los hashtag #MarchaNacional y #15deOctubre comunicaron su asistencia a este paro nacional, el cual viene reuniendo a distintos grupos y sectores del país.

El rubro del streaming tampoco fue ajeno a esta convocatoria y muchos de ellos utilizaron sus transmisiones en vivo para comentar la coyuntura y llamar a la reflexión sobre la situación del país. Mediante plataformas como Twitch y YouTube, varios creadores, entre ellos los conductores de ‘Good Time’ y ‘Habla Good’, así como distintos streamers que cuentan con miles de seguidores, dedicaron parte de sus emisiones a debatir sobre la inseguridad, la crisis política y la necesidad de una movilización ciudadana. Algunos señalaron que incluso pausarán sus contenidos habituales el 15 de octubre en señal de apoyo, y destacaron que su influencia digital también puede ser una herramienta para promover conciencia social y participación pacífica.

Como se sabe, además, se han unido los líderes juveniles e influencers de la llamada generación Z, quienes previamente anunciaron una marcha este domingo 12 de octubre como antesala al paro nacional. A través de comunicados y publicaciones virales, estos grupos expresan su rechazo al nuevo Gobierno y exhortan a los ciudadanos de todo el país a unirse a manifestaciones pacíficas y masivas. “No reconocemos a un presidente impuesto por un pacto corrupto”, señala uno de los mensajes que circula en redes, en el que además piden a la Policía Nacional que respalde al pueblo “cansado de una década de inestabilidad”.