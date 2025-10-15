JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos
Velasco, militante de Alianza para el Progreso, deberá dejar la municipalidad distrital acusado de presuntas irregularidades durante su gestión.
No va más. Fernando Velasco, militante de Alianza para el Progreso (APP) y alcalde de Chorrillos, fue vacado de su cargo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara fundado el expediente JNE 2025000462. Con esta resolución, Velasco deberá dejar su puesto en la Municipalidad Distrital de Chorrillos. La vacancia se da luego de que Velasco fuera acusado de haber cedido un espacio municipal en favor de un amigo suyo.
Noticia en desarrollo...