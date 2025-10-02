César Acuña postulará a la presidencia y confirman que renunciará al cargo de gobernador

César Acuña informó que consultará con su "almohada" si postulará o no a la presidencia. Foto: La República.

César Acuña informó que consultará con su "almohada" si postulará o no a la presidencia. Foto: La República.

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), confirmó que César Acuña postulará a la presidencia con dicho partido. En diálogo con Canal N, el también expresidente del Congreso, aseguró que Acuña renunciará a su cargo como gobernador regional de La Libertad con miras a las Elecciones 2026.

"Sí, obviamente el va a renunciar antes de esa fecha. No sé la fecha exacta, pero él como cualquier autoridad que pretenda postular a la presidencia de la República tiene que renunciar en esa oportunidad y lo va a hacer y él será el candidato presidencial de APP", dijo al referido medio.

César Acuña sobre su eventual postulación a la presidencia: "Lo consultaré con mi almohada"

Pese a esta seguridad, Acuña aún no ha confirmado su renunciara al Gore de cara a una posible postulación. En diálogo con Canal N, bromeó diciendo que es algo que "consultará con su almohada". “Las grandes decisiones se toman a veces en un segundo. Todavía hay tiempo para meditarlo, todavía hay tiempo para pensarlo bien, porque es una gran responsabilidad, no es una decisión fácil”, indicó.

Aún así, sostuvo que su partido es la mejor opción para presentarse en las próximas elecciones. “Creo, modestia aparte, que ahorita la mejor opción para ser diputado o senador es APP, porque es el partido más organizado, con más presencia nacional y con más de quinientos mil afiliados”, refirió.

“Recuerden que hay más de 30 partidos y llenar candidatos para treinta partidos no va a ser fácil. Espero que APP logre tener a los mejores. Nosotros aspiramos a que quien postule en APP tenga las mejores credenciales”, agregó.

Renuncias con miras a las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez renunció a su cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos este miércoles 1 de octubre. Minutos de antes de su dimisión, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Congreso colocó en agenda del Pleno el debate y votación de la moción de censura en su contra para este viernes 3 de octubre

El ministro de Justicia renuncia a su cargo a pocos días de que se cierre el padrón electoral para postular a las siguientes elecciones generales. El 12 de octubre, según ley, es la fecha máxima para que una autoridad en funciones pueda presentar su renuncia para tentar una curul en 2026.

El mismo titular de Justicia, según fuentes de este diario, presentó su carta de renuncia a la presidenta Dina Boluarte en horas de la mañana del miércoles 1 de octubre. Sin embargo, no se precisa por qué partido político se alinearía para concretar su postulación.