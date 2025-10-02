HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Acuña postulará a la presidencia y confirman que renunciará al cargo de gobernador

Así lo aseguró Eduardo Salhuana, vocero de Alianza Para el Progreso (APP). Pese a ello, Acuña aún no ha afirmado su postulación.

César Acuña informó que consultará con su "almohada" si postulará o no a la presidencia. Foto: La República.
César Acuña informó que consultará con su "almohada" si postulará o no a la presidencia. Foto: La República.

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), confirmó que César Acuña postulará a la presidencia con dicho partido. En diálogo con Canal N, el también expresidente del Congreso, aseguró que Acuña renunciará a su cargo como gobernador regional de La Libertad con miras a las Elecciones 2026.

"Sí, obviamente el va a renunciar antes de esa fecha. No sé la fecha exacta, pero él como cualquier autoridad que pretenda postular a la presidencia de la República tiene que renunciar en esa oportunidad y lo va a hacer y él será el candidato presidencial de APP", dijo al referido medio.

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

lr.pe

César Acuña sobre su eventual postulación a la presidencia: "Lo consultaré con mi almohada"

Pese a esta seguridad, Acuña aún no ha confirmado su renunciara al Gore de cara a una posible postulación. En diálogo con Canal N, bromeó diciendo que es algo que "consultará con su almohada". “Las grandes decisiones se toman a veces en un segundo. Todavía hay tiempo para meditarlo, todavía hay tiempo para pensarlo bien, porque es una gran responsabilidad, no es una decisión fácil”, indicó.

Aún así, sostuvo que su partido es la mejor opción para presentarse en las próximas elecciones. “Creo, modestia aparte, que ahorita la mejor opción para ser diputado o senador es APP, porque es el partido más organizado, con más presencia nacional y con más de quinientos mil afiliados”, refirió.

“Recuerden que hay más de 30 partidos y llenar candidatos para treinta partidos no va a ser fácil. Espero que APP logre tener a los mejores. Nosotros aspiramos a que quien postule en APP tenga las mejores credenciales”, agregó.

Renuncias con miras a las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez renunció a su cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos este miércoles 1 de octubre. Minutos de antes de su dimisión, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Congreso colocó en agenda del Pleno el debate y votación de la moción de censura en su contra para este viernes 3 de octubre

El ministro de Justicia renuncia a su cargo a pocos días de que se cierre el padrón electoral para postular a las siguientes elecciones generales. El 12 de octubre, según ley, es la fecha máxima para que una autoridad en funciones pueda presentar su renuncia para tentar una curul en 2026.

El mismo titular de Justicia, según fuentes de este diario, presentó su carta de renuncia a la presidenta Dina Boluarte en horas de la mañana del miércoles 1 de octubre. Sin embargo, no se precisa por qué partido político se alinearía para concretar su postulación.

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

Cesar Acuña rompe botella en entrega de camiones, pero champán le empapó la cara y redes ironizan: "¿Así se inaugura ahora?"

Cesar Acuña rompe botella en entrega de camiones, pero champán le empapó la cara y redes ironizan: “¿Así se inaugura ahora?”

Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

Dina Boluarte minimiza protesta de los transportistas: "Un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado"

Tomás Gálvez reafirma su propuesta de eliminar a los equipos especiales dentro del Ministerio Público

Tomás Gálvez reafirma su propuesta de eliminar a los equipos especiales dentro del Ministerio Público

Rosa María Palacios ante renuncia de Santiváñez: "Este es el hombre más poderoso del régimen de Boluarte"

Rosa María Palacios ante renuncia de Santiváñez: "Este es el hombre más poderoso del régimen de Boluarte"

Papa León XIV: Quien está en contra del aborto pero celebra el maltrato a los inmigrantes y la pena de muerte, no es un provida

Papa León XIV: Quien está en contra del aborto pero celebra el maltrato a los inmigrantes y la pena de muerte, no es un provida

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

