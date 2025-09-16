HOYSuscripcion LR Focus

Política

ONPE ordena que Renovación Popular realice elecciones primarias solo con voto de afiliados

El partido de Renovación Popular quedaría fuera del proceso electoral. sino acude al menos el 10% de los afiliados, asegura Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE.

El partido que lidera Rafael López Aliaga pedían elecciones internas a través de delegados. Foto: difusión.
El partido que lidera Rafael López Aliaga pedían elecciones internas a través de delegados. Foto: difusión.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ordenó que el partido de Renovación Popular, que lidera Rafael López Aliaga, realice sus elecciones primarias bajo la modalidad del voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados.

Según la resolución, emitida por la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, se ratifica que en la modalidad de elección primaria, los delegados deben ser elegidos, previamente, mediante voto universal y secreto de sus afiliados, de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y reglamento electoral de la respectiva organización política.

El pasado 29 de agosto, Renovación Popular informó a la ONPE que la modalidad de sus elecciones primarias será por el número de delegados. Sin embargo, la iniciativa no se ajustaba a su estatuto ni a su reglamento electoral vigentes, que contemplaban una modalidad distinta.

Con esta medida de la ONPE, no se toma en cuenta la decisión posterior del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que había señalado como modalidad la elección a través de delegados.

Renovación Popular en riesgo

Fernando Tuesta, experto en materia electoral y como exjefe de la ONPE, indicó que en las elecciones primarias cerradas de Renovación Popular participan sus más de 50 mil afiliados, quienes votarían directamente por los candidatos presidenciales y parlamentarios. Sobre ello, precisó que el riesgo principal es que, si no acude al menos el 10% del padrón (unos 5 mil militantes), el partido quedaría fuera del proceso electoral.

"Con seguridad, Renovación Popular apelará la resolución gerencial, correspondiendo a la Secretaría General de la ONPE resolver en segunda instancia. Agotada la vía administrativa, podrá llevar el caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se pronunciará en última y definitiva instancia. Este conflicto surge porque Renovación Popular no actualizó oportunamente su estatuto y reglamento, de acuerdo con el cronograma electoral", dijo Tuesta.

