El excongresista José Luna Gálvez denunció públicamente a través de sus redes sociales que Rafael López Aliaga se apropió de Solidaridad Nacional mientras Luis Castañeda Lossio estaba hospitalizado en la UCI. Según Luna, Aliaga actuó con la complicidad de su socio Martín Bustamante, a quien califica como “delincuente confeso que recibió el dinero de OAS y Odebrecht”.

“Tú le robaste el partido Solidaridad Nacional a Luis Castañeda Lossio. Aprovechaste que luchaba por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos, para falsificar su firma, con la complicidad de tu socio Martín Bustamante, delincuente confeso quien recibió el dinero de OAS y Odebrecht. Ese es un hecho y está probado", se lee en la publicación.

X/ José Luna.

Luna, además dijo que Aliaga no se detuvo allí y tomó el control del partido para terminar expulsando a los hijos de Castañeda y cambiando el nombre de la agrupación a Renovación Popular. "Para ti no fue suficiente esta acción vil y repugnante, y no paraste hasta botar a los hijos de Luis Castañeda de Solidaridad, y tomar el control en el partido y cambiar el nombre al de Renovación Popular ¡Esa es la verdad que callas!", agregó.

Asimismo, acusó al ahora exalcalde de Lima y precandidato presidencial de beneficiarse de las concesiones de hoteles en Cusco, del tren de Perú Rail y de terrenos para cementerios,

"Lo cierto, Rafael López Aliaga, toda la vida te aprovechaste de los vínculos y contactos de Luis Castañeda Lossio, al que traicionaste. Así conseguiste las concesiones de los hoteles en el Cusco (Monasterio y Palacio Nazarenas), de los trenes (Perú Rail), y de los terrenos para cementerios. Esta es la verdad: tú eras el gran lobista que se aprovechó de Castañeda Lossio", finalizó.

Solidaridad Nacional y Renovación Popular son lo mismo

Tras las declaraciones del fiscal Domingo Pérez en la comisión del Congreso que investiga el acuerdo con Odebrecht, donde mencionó que Renovación Popular está siendo investigado por presuntos aportes ilícitos de empresas brasileñas, se desató una controversia. El partido respondió inmediatamente a través de su cuenta en X y afirmó que no participó en procesos electorales antes de 2021 y que nunca recibió fondos de las empresas mencionadas.

Sin embargo, una nota comunitaria en la misma red social desmintió un punto clave: Renovación Popular es, en realidad, el mismo partido que Solidaridad Nacional, habiendo cambiado únicamente su nombre y su ideario.

Esta afirmación se sustenta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), donde Renovación Popular aparece con la misma inscripción que su predecesor. El partido, liderado actualmente por el alcalde de Lima, está inscrito desde 2004, año en que aún se denominaba Solidaridad Nacional. Si se tratara de una inscripción diferente, el partido figuraría como registrado desde su primera aparición pública en 2020.

Registro de Organizaciones Políticas señala que partido Renovación Popular existe desde el 2004, fecha en la cual se registró bajo el nombre Solidaridad Nacional. Foto: ROP.

Además, ambas denominaciones comparten el mismo número de RUC, lo que no ocurre cuando un partido desaparece y se crea uno nuevo.

El número RUC de Renovación Popular y Solidaridad Nacional es exactamente el mismo. Foto: LR

Por ejemplo, al consultar la afiliación partidaria de Rafael López Aliaga, se observa que su inscripción en el partido data de 2009, cuando aún se llamaba Solidaridad Nacional. Si fuera un partido nuevo, el ROP lo registraría por separado.