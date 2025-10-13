HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
Política

Rafael López Aliaga convierte su última sesión de consejo municipal en su primer mitin de campaña

En lugar de un acto institucional, el ahora exalcalde de Lima aprovechó su despedida para lanzar mensajes proselitistas y prometer "continuar la transformación del país" desde la Presidencia. El ahora exalcalde dejó pendientes 25 promesas de su plan municipal.

Rafael López Aliaga renuncia y postulará a la presidencia de Lima. Foto: Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR
Rafael López Aliaga oficializó este lunes 13 de octubre su renuncia a la alcaldía de Lima en una sesión del Concejo Metropolitano que se convirtió en un acto político más que administrativo. Lejos de rendir cuentas sobre su gestión, el líder de Renovación Popular usó el escenario para presentarse como candidato en campaña y reiterar su discurso de “reconstruir el país desde los valores cristianos”.

“Sí se pudo (…) teníamos las cuentas en rojo, las marchas, me dediqué a pensar y actuar. En estos momentos la municipalidad Lima tiene un grupo de trabajo de primer nivel, es mi trabajo de muchos años formar equipos”, sostuvo.

“Priorizar el 100% del presupuesto cada año por nuestros hermanos que están sufriendo (…) tenemos muchas obras encaminadas, financiadas, con un orden. Lo que he aprendido de la política activa en estos tres años es que hay muchísima gente buena, no me canso de recibir el amor”, agregó.

Renzo Reggiardo elogia a RLA, pese a todas sus obras inconclusas

Durante la ceremonia, Renzo Reggiardo asumió la alcaldía y dedicó palabras de elogio a López Aliaga, a quien calificó como “eterno alcalde de Lima” y “líder visionario”. “Será un privilegio inmenso proseguir con tu obra, trabajando de manera denodada en la lucha contra la criminalidad y la consolidación de los avances logrados durante la gestión”, expresó Reggiardo, en una intervención que sonó más a mitin de respaldo que a acto de transferencia.

Mientras tanto, el balance de gestión que el burgomaestre evitó hacer habla por sí solo: López Aliaga deja la Municipalidad de Lima con al menos 25 promesas incumplidas de las 105 incluidas en su plan de gobierno municipal. Entre ellas figuran proyectos emblemáticos como el tranvía por la avenida Universitaria, el teleférico entre Independencia y San Juan de Lurigancho, la ampliación del Metropolitano y el túnel Paseo de la República–José Gálvez, todos anunciados como “megaproyectos” en campaña.

Pese a ese panorama, el acto se desarrolló entre aplausos, bendiciones y referencias religiosas. López Aliaga, utilizó el supuesto atentado en su contra en el distrito de Villa María de Triunfo y dijo que perdonaba a sus supuestos atacantes, pero el caso terminó siendo archivado y las personas en libertad. No hubo autocrítica ni mención a los proyectos truncos, conflictos con la ATU o denuncias por falta de transparencia en su gestión.

Así, el evento que debía marcar el cierre de una administración municipal se convirtió en la apertura simbólica de su campaña presidencial 2026.

