¿Alguien que quiera ser ministro?: Carlincatura ironiza la demora del mandatario para nombrar al nuevo gabinete
La caricatura satiriza la larga espera en Palacio para la juramentación de los nuevos ministros de Estado. Hasta el momento, son 5 días que el actual Gobierno lleva sin gabinete ministerial.
La Carlincatura de hoy, martes 14 de octubre, ironiza la larga espera en Palacio de Gobierno para la juramentación de los nuevos ministros de Estado del presidente José Jerí. Desde que asumió las riendas del Perú, tras la caída de Dina Boluarte, Jerí lleva 5 días sin tomar juramento del gabinete ministerial. Según la Constitución Política, sin la firma de un ministro, sus acciones carecen de validez.
Caricatura política de Carlincatura del 14 de octubre de 2025