¿Alguien que quiera ser ministro?: Carlincatura ironiza la demora del mandatario para nombrar al nuevo gabinete

La Carlincatura de hoy, martes 14 de octubre, retrata a un presidente en busca de nuevos ministros. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 14 de octubre, retrata a un presidente en busca de nuevos ministros. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 14 de octubre, ironiza la larga espera en Palacio de Gobierno para la juramentación de los nuevos ministros de Estado del presidente José Jerí. Desde que asumió las riendas del Perú, tras la caída de Dina Boluarte, Jerí lleva 5 días sin tomar juramento del gabinete ministerial. Según la Constitución Política, sin la firma de un ministro, sus acciones carecen de validez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial