HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

¿Alguien que quiera ser ministro?: Carlincatura ironiza la demora del mandatario para nombrar al nuevo gabinete

La caricatura satiriza la larga espera en Palacio para la juramentación de los nuevos ministros de Estado. Hasta el momento, son 5 días que el actual Gobierno lleva sin gabinete ministerial.

La Carlincatura de hoy, martes 14 de octubre, retrata a un presidente en busca de nuevos ministros. Foto: Composición/LR
La Carlincatura de hoy, martes 14 de octubre, retrata a un presidente en busca de nuevos ministros. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 14 de octubre, ironiza la larga espera en Palacio de Gobierno para la juramentación de los nuevos ministros de Estado del presidente José Jerí. Desde que asumió las riendas del Perú, tras la caída de Dina Boluarte, Jerí lleva 5 días sin tomar juramento del gabinete ministerial. Según la Constitución Política, sin la firma de un ministro, sus acciones carecen de validez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Caricatura política de Carlincatura del 14 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 14 de octubre de 2025

Notas relacionadas
Carlincatura del martes 14 de octubre de 2025

Carlincatura del martes 14 de octubre de 2025

LEER MÁS
La vacancia les explotó en la cara: Carlincatura ironiza la reacción de líderes políticos en la destitución de Boluarte

La vacancia les explotó en la cara: Carlincatura ironiza la reacción de líderes políticos en la destitución de Boluarte

LEER MÁS
Carlincatura del lunes 13 de octubre de 2025

Carlincatura del lunes 13 de octubre de 2025

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 100 horas sin tomar juramento de sus nuevos ministros

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 100 horas sin tomar juramento de sus nuevos ministros

LEER MÁS
Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Poder Judicial ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Hildebrandt sobre Jerí: "El hombre de la borrachera que terminó en una violación (...) es lo que el Congreso necesitaba"

Hildebrandt sobre Jerí: "El hombre de la borrachera que terminó en una violación (...) es lo que el Congreso necesitaba"

LEER MÁS
José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

LEER MÁS
José Jerí acepta renuncia de todo el Gabinete Boluarte: oficialmente no tiene ningún ministro

José Jerí acepta renuncia de todo el Gabinete Boluarte: oficialmente no tiene ningún ministro

LEER MÁS
Alcaldes y gobernadores renuncian para postular a las Elecciones 2026: RLA confirma su salida de la MML

Alcaldes y gobernadores renuncian para postular a las Elecciones 2026: RLA confirma su salida de la MML

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025