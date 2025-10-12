HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Alcalde de Pataz fue rechazado y expulsado de Plaza San Martín tras reunirse con José Jerí

Manifestantes en Plaza San Martín no tomaron a bien las declaraciones del alcalde de Pataz cuestionando su pronunciamiento donde pidió la asistencia a la mesa de diálogo con el Gobierno.

Alcalde de Pataz tomándose un café con José Jerí
Alcalde de Pataz tomándose un café con José Jerí

Tras sostener una reunión con el presidente José Jerí y llamar a distintos sectores a participar de una "mesa de diálogo" con el Gobierno, la presencia del alcalde de Pataz no aceptada por los manifestantes que se encontraban en Plaza San Martín y tuvo que retirarse ante el grito de algunos que lo llamaban "traidor" y "vendido".

Ante la situación, el alcalde Aldo Mariños tuvo que irse en el vehículo donde estaba junto a su comitiva. Minutos antes había convocado a la reunión con el gobierno de Jeri para el martes 14 de octubre, un día antes del anunciado paro nacional del 15 de octubre. Este mensaje fue tomado por los manifestantes como una afrenta a la medida de protesta. "Es que no queremos diálogo, no hay diálogo acá", se escucha a una de las personas en Plaza San Martín.

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cabe indicar que antes de que el alcalde de Pataz se reúna con José Jerí había manifestado su apoyo al paro nacional del 15 de octubre y que se uniría a esta movilización. Sin embargo, su discursó cambió tras el encuentro con el presidente que inclusive habría terminado tomándose un café.

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

LEER MÁS
José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

LEER MÁS
Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

Juan Carlos Tafur: “A Keiko le da lo mismo la presidencia. Ya se dio cuenta de que con hacer lobby legislativo le es suficiente”

LEER MÁS
José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM

José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM

LEER MÁS
Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí

Ministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia ante Dina Boluarte y José Jerí

LEER MÁS
Fiscalía tiene en sus manos caso de contratos de López Aliaga con abogado Martín De Luca

Fiscalía tiene en sus manos caso de contratos de López Aliaga con abogado Martín De Luca

LEER MÁS

