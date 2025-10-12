Alcalde de Pataz fue rechazado y expulsado de Plaza San Martín tras reunirse con José Jerí
Manifestantes en Plaza San Martín no tomaron a bien las declaraciones del alcalde de Pataz cuestionando su pronunciamiento donde pidió la asistencia a la mesa de diálogo con el Gobierno.
- José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM
- Cancelan actividad de Rafael López Aliaga en VMT: policía detiene a hombre presuntamente armado
Tras sostener una reunión con el presidente José Jerí y llamar a distintos sectores a participar de una "mesa de diálogo" con el Gobierno, la presencia del alcalde de Pataz no aceptada por los manifestantes que se encontraban en Plaza San Martín y tuvo que retirarse ante el grito de algunos que lo llamaban "traidor" y "vendido".
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Ante la situación, el alcalde Aldo Mariños tuvo que irse en el vehículo donde estaba junto a su comitiva. Minutos antes había convocado a la reunión con el gobierno de Jeri para el martes 14 de octubre, un día antes del anunciado paro nacional del 15 de octubre. Este mensaje fue tomado por los manifestantes como una afrenta a la medida de protesta. "Es que no queremos diálogo, no hay diálogo acá", se escucha a una de las personas en Plaza San Martín.
TE RECOMENDAMOS
VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Cabe indicar que antes de que el alcalde de Pataz se reúna con José Jerí había manifestado su apoyo al paro nacional del 15 de octubre y que se uniría a esta movilización. Sin embargo, su discursó cambió tras el encuentro con el presidente que inclusive habría terminado tomándose un café.