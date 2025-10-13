La gran celebración de la lengua española en Arequipa, por Santiago Muñoz Machado

Escribe: Santiago Muñoz Machado*

Cada tres años se reúnen, en alguna capital de la geografía hispanohablante, las principales instituciones relacionadas con el cuidado de la lengua y un capítulo importante de especialistas, literatos y estudiosos. Estábamos deseando llegar a Arequipa, que es para nosotros la tierra prometida desde que se enunció, en el congreso de Córdoba (Argentina) de 2019, que la Ciudad Blanca sería la siguiente sede; una elección que aplaudimos con entusiasmo desde el primer momento, pero cuya ejecución se ha venido retrasando.

Afrontamos el congreso con la ilusión de que su desarrollo quede marcado para la historia. Ocurrirá, sin duda, porque tendrá lugar en la ciudad en la que nació Mario Vargas Llosa, cuya figura vamos a recordar continuamente durante estos próximos días. Fue de Mario el impulso primero que nos llevó a la designación de Arequipa como sede. Y recordaremos al mayor literato de los últimos decenios con admiración y mucha añoranza durante todos estos días, sin perjuicio de que concentremos nuestra atención en los actos más específicamente ideados para honrar su memoria.

Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Foto: Sebastián Blanco.

El X Congreso Internacional de la Lengua Española (X CILE) estará dedicado a tres argumentos principales: mestizaje, inteligencia artificial y lenguaje claro. El primer concepto lo entendemos en sentido amplio, ya que se trata de estudiar todos los intercambios entre las culturas de los pueblos originarios y su lengua con la cultura y lengua españolas. Los debates incluirán también las relaciones interculturales con otras repúblicas que conviven en el mismo hemisferio.

El segundo eje temático es la inteligencia artificial. Posiblemente no haya otro asunto en la actualidad que plantee retos mayores a nuestra lengua y cultura. Se trata de la revolución tecnológica más importante que ha conocido el mundo en el último siglo. Afrontamos este reto luchando por que la normativa de la lengua sea acatada por la inteligencia artificial, lo mismo que hasta ahora ha sido atendido por los ciudadanos, de manera que la uniformidad del idioma se mantenga. Por otro lado, queremos aplicar la inteligencia artificial a la elaboración de las obras y a la prestación de los servicios de las academias de la lengua y demás instituciones, para que esa tecnología los haga más ágiles, eficaces y satisfactorios para los usuarios.

En fin, el lenguaje claro implica un reto que concierne al derecho de los ciudadanos a comprender el lenguaje del poder. Vivimos en una época en la que están cambiando las maneras de relacionarse los poderes públicos con los ciudadanos, y las comunicaciones transparentes y bien expresadas son imprescindibles para que puedan ejercerse, en plenitud y de modo adecuado, los derechos que las constituciones nos reconocen. Sin comprender el lenguaje del poder, es imposible defenderse de sus abusos, activar las garantías que deben servir para su control, potenciar el uso práctico y real de todos los derechos, y lograr un funcionamiento más satisfactorio de las instituciones democráticas.

Las reuniones de Arequipa constituirán un paso adelante decisivo en las tres direcciones indicadas.

* Director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española.