El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa extendió por seis meses la orden de prisión preventiva contra Élmer Cáceres Llica y Marcelo Córdova Monroy, quienes se encuentran involucrados en el caso denominado 'Los hijos del Cóndor'. Ambos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y delitos contra la administración pública en varias modalidades, tales como cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico.

En esa misma línea, el Ministerio Público había solicitado una ampliación de la prisión preventiva por un año, argumentando dificultades para analizar las pruebas, entre ellas testimonios de testigos protegidos y material audiovisual. Sin embargo, tras evaluar los argumentos presentados, el tribunal fijó el plazo en seis meses.

Es por ello que Poder Judicial informó, este 21 de octubre a través de su red social X (antes Twitter), que amplió la orden de prisión preventiva por 6 meses más impuesta contra exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

La investigación continúa

El plazo de la investigación preparatoria del caso "Los Hijos del Cóndor" concluye el 1 de noviembre, pero la Fiscalía ha solicitado una prórroga para completar pericias pendientes. En los próximos días se realizará una audiencia para evaluar esta solicitud. Elmer Cáceres Llica ya cumple una sentencia de siete años por colusión agravada, por lo que seguirá en el penal de Socabaya, incluso si no se amplía la medida coercitiva.

¿De qué se le acusa al exgobernador regional de Arequipa Élmer Cáceres?

Elmer Cáceres, está cumpliendo prisión preventiva debido a que enfrenta acusaciones por su presunta participación en una organización criminal denominada "Los Hijos del Cóndor". Esta agrupación habría operado dentro del Gobierno Regional de Arequipa. En noviembre de 2021, el Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva en su contra, medida que posteriormente fue ampliada a 36 meses.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción acusó a Cáceres de, presuntamente, haber ofrecido obras, dinero en efectivo y terrenos junto con funcionarios y asesores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), así como también a consejeros regionales para que no fiscalicen su gestión.

Cabe precisar que el exgobernador Cáceres Llica cumple una sentencia de siete años de pena efectiva por la compra innecesaria de 232 butacas destinadas al coliseo municipal 'La Montera', ubicado en la localidad de Chivay. Este hecho ocurrió durante su gestión como alcalde provincial de Caylloma, siendo considerado un acto irregular que resultó en la condena por delitos de corrupción.

El fallo judicial de ese año incluyó la inhabilitación para cargos públicos durante el mismo periodo y el pago de una reparación civil de ocho mil quinientos noventa y dos soles por daño emergente y cinco mil soles por daño extrapatrimonial.

Elmer Cáceres Llica fue alcalde provincial de Caylloma durante los periodos 2003-2006 y 2011-2014. Asimismo, Cáceres Llica fue gobernador regional de Arequipa del 2019 al 2021. Foto: La República/Archivo

Caso "Los Hijos del Cóndor"

Los Hijos del Cóndor formaron una presunta organización criminal dentro del Gobierno Regional de Arequipa, liderada por el gobernador Elmer Cáceres Llica, según el dictamen del juez José Málaga Pérez. Durante la audiencia de prisión preventiva, el magistrado respaldó la tesis de la fiscalía, que acusó a la red de cohecho pasivo y otros delitos contra la administración pública. En la siguiente sesión, el juez debe finalizar su dictamen, que podría resultar en tres años de prisión para Cáceres Llica.

Asimismo, todos los pasos y las acciones ilícitas cometidas por la organización fueron grabadas por la agente especial Samanta Miranda Tijeros. Los audios reúnen conversaciones comprometedoras de Cáceres, sus funcionarios y la consejera Chriss Díaz.

Elmer Cáceres Llica negó todas las acusaciones en su contra

En 2021, durante la audiencia, el exgobernador Elmer Cáceres Llica presentó sus descargos tras la «última palabra» concedida por el juez. Negó las acusaciones y afirmó que su error fue no denunciar a la consejera Chriss Díaz, a quien acusó de chantaje. Cáceres sugirió que las acusaciones en su contra tenían motivaciones políticas y señaló a Alfredo Zegarra, exlíder de Arequipa Renace, como posible instigador detrás de las denuncias.

“Nunca he creado una organización criminal ni favorecido a ningún consejero (…) la consejera Chriss Díaz constantemente me llamaba, me pedía obras, departamentos y una serie de gollerías, las que nunca le otorgué”, manifestó Cáceres Llica.