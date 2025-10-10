HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Sheinbaum recordó el golpe de Estado que acabó con la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y pidió un juicio justo para el exmandatario.

Claudia Sheinbuam insistió en que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo".
Claudia Sheinbuam insistió en que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo". | AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes 10 de octubre su solicitud de liberar al expresidente Pedro Castillo, después de que anoche el Congreso destituyera a la mandataria Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”.

En horas de la noche de ayer, el Parlamento destituyó a la ahora expresidenta Boluarte, después de que los partidos políticos que la respaldaban en un primer momento retiraran su apoyo a la vacancia en medio de una crisis desencadenada por el aumento de la criminalidad.

Sheinbuam pide que Pedro Castillo debe ser liberado tras vacancia de Boluarte

En su intervención durante las Mañaneras del Pueblo, Claudia Sheinbaum evitó referirse directamente sobre Dina Boluarte. En lugar de eso, recordó lo ocurrido en diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo, el entonces presidente de Perú, fue víctima de un golpe de Estado, y cómo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) brindó su respaldo a Castillo en ese momento.

La mandataria mexicana resaltó que desde el Gobierno de México han mostrado siempre su apoyo a Castillo. Ahora que Boluarte ha sido destituida por unanimidad, Sheinbaum expresó su deseo de que el exmandatario peruano salga de prisión y reciba un "juicio justo".

“Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al Presidente (Pedro) Castillo, nuestra solidaridad siempre con él. Creo que fue por unanimidad la destitución (de Dina Boluarte). Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, señaló.

El constante respaldo de Sheinbaum a Pedro Castillo

A finales de agosto de este año, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo. En su rol como representante de México, la mandataria expresó su apoyo tanto a Croxatto como a la familia de Castillo y enfatizó que este caso es un claro ejemplo de persecución política y discriminación en la región.

Asimismo, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que actúe con firmeza y asegure que se respeten los derechos humanos y la justicia. También enfatizó que la libertad del expresidente peruano es también un símbolo de la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos

"Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región", expresó Sheinbaum.

La vacancia de Dina Boluarte por el Congreso

El Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte con 122 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, poniendo fin a su mandato. El principal argumento se centró en la causal de permanente incapacidad moral, sustentada en la falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política por parte de la mandataria para dar frente al crimen organizado que está sometiendo al país.

Según el reglamento del Congreso, con 104 votos se acortaba el mínimo de tres días para que se debata y se vote la moción de vacancia. Durante sesión del Pleno, se votó para que se debatiera en el mismo día la salida de la mandataria, alcanzando 118 votos a favor. 

Notas relacionadas
Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

LEER MÁS
Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

Sheinbaum advierte a gobierno de Trump que México no "aceptará intervenciones por tierra, mar o espacio aéreo"

LEER MÁS
México: capturan a Nelson Arturo Echezuria, líder de la organización criminal 'Tren de Aragua'

México: capturan a Nelson Arturo Echezuria, líder de la organización criminal 'Tren de Aragua'

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

LEER MÁS
La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

La Casa Blanca acusa a comité del Premio Nobel de "priorizar la política sobre la paz" tras no otorgarle ese honor a Trump

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Mundo

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025