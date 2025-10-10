La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes 10 de octubre su solicitud de liberar al expresidente Pedro Castillo, después de que anoche el Congreso destituyera a la mandataria Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”.

En horas de la noche de ayer, el Parlamento destituyó a la ahora expresidenta Boluarte, después de que los partidos políticos que la respaldaban en un primer momento retiraran su apoyo a la vacancia en medio de una crisis desencadenada por el aumento de la criminalidad.

Sheinbuam pide que Pedro Castillo debe ser liberado tras vacancia de Boluarte

En su intervención durante las Mañaneras del Pueblo, Claudia Sheinbaum evitó referirse directamente sobre Dina Boluarte. En lugar de eso, recordó lo ocurrido en diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo, el entonces presidente de Perú, fue víctima de un golpe de Estado, y cómo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) brindó su respaldo a Castillo en ese momento.

La mandataria mexicana resaltó que desde el Gobierno de México han mostrado siempre su apoyo a Castillo. Ahora que Boluarte ha sido destituida por unanimidad, Sheinbaum expresó su deseo de que el exmandatario peruano salga de prisión y reciba un "juicio justo".

“Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al Presidente (Pedro) Castillo, nuestra solidaridad siempre con él. Creo que fue por unanimidad la destitución (de Dina Boluarte). Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo”, señaló.

El constante respaldo de Sheinbaum a Pedro Castillo

A finales de agosto de este año, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo. En su rol como representante de México, la mandataria expresó su apoyo tanto a Croxatto como a la familia de Castillo y enfatizó que este caso es un claro ejemplo de persecución política y discriminación en la región.

Asimismo, hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que actúe con firmeza y asegure que se respeten los derechos humanos y la justicia. También enfatizó que la libertad del expresidente peruano es también un símbolo de la defensa de la democracia y la dignidad de los pueblos

"Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región", expresó Sheinbaum.

La vacancia de Dina Boluarte por el Congreso

El Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte con 122 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, poniendo fin a su mandato. El principal argumento se centró en la causal de permanente incapacidad moral, sustentada en la falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política por parte de la mandataria para dar frente al crimen organizado que está sometiendo al país.

Según el reglamento del Congreso, con 104 votos se acortaba el mínimo de tres días para que se debata y se vote la moción de vacancia. Durante sesión del Pleno, se votó para que se debatiera en el mismo día la salida de la mandataria, alcanzando 118 votos a favor.